Tensiunile de la Asia Express au atins cote maxime, după ce Irina Fodor i-a anunțat pe concurenți că, timp de două zile, vor forma echipe noi, alături de alți participanți.

Cea de-a șasea ediție a emisiunii Asia Express a venit cu un anunț neașteptat din partea Irinei Fodor, care a schimbat dinamica jocului. Concurenții au fost nevoiți să formeze echipe noi pentru două zile, iar Mirela Vaida și Valerie Lungu au ajuns să participe împreună la provocările de pe Drumul Mătăsii.

Mirela Vaida și Valerie Lungu s-au certat în emisiune Foto: Facebook/America Express România

Încă de la începutul probei, în timp ce încercau să găsească o mașină la autostop și să ducă la bun sfârșit o misiune fără ajutorul unui traducător, între cele două concurente au apărut neînțelegeri.

Discuțiile privind tactica de joc și modul de abordare a localnicilor au degenerat, iar Valerie Lungu i-a adresat Mirelei Vaida o replică tăioasă, surprinsă în promo-ul pentru ediția din 12 octombrie. Totodată, imaginile sugerează că Valerie ar fi împins-o pe Mirela, însă telespectatorii vor putea afla ce s-a întâmplat, de fapt, în ediția următoare a emisiunii.

Cunoscuta prezentatoare de televiziune Cristina Cioran a ales să își exprime public punctul de vedere, printr-un mesaj în care a explicat de ce și-a schimbat părerea despre Valerie Lungu.

Vedeta a mărturisit că, la început, a apreciat ambiția și determinarea concurentei, însă imaginile în care aceasta pare să o împingă pe Mirela Vaida au făcut-o să privească lucrurile cu totul altfel. Cristina Cioran a criticat gestul și a atras atenția asupra reacției pe care acesta ar putea să o provoace în rândul susținătorilor Mirelei Vaida.

„Valeria, dragă, ți-ai pus în cap o masă de fani super loiali, care o iubesc pe Mirela! Iar Mirela poate să fie cât de bossy vrea, e totuși cineva! Pe când această pișcoată…”

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