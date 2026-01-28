Marian Godină debutează în acest weekend la Survivor. Sunt patru concurenți noi în jungla Dominicană

În acest weekend, Survivor va avea parte de întăriri în fiecare echipă. Câte doi noi concurenți se vor alătura fiecărui trib, Faimoși și Războinici.

Emisiunea Survivor continuă vineri, sâmbătă și duminică cu noi provocări

În rândul Faimoșilor se alătură doi noi concurenți, Marian Godină și Andreea Munteanu. Marian este unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din țară, relevant în mediul online pentru conținutul creat, dar și pentru cărțile lansate.

Spune mereu lucrurilor pe nume și are un simț al dreptății bine conturat, pe care vrea să-l aducă și-n competiție.

De cealaltă parte, Andreea a făcut parte din echipa națională de gimnastică a României și a urcat pe cele mai înalte trepte prin performanțele ei sportive. Este ambițioasă și extrem de competitivă și vede Survivor ca fiind un pas natural în parcursul ei.

La Războinici se vor adăuga Maria Dumitru și CAV! Maria are 24 de ani și vrea să se autodepășească, considerând show-ul ca fiind o experiență complet nouă. Este antrenoare de judo și vrea să folosească aptitudinile sportive ca avantaj în luptele de pe traseu. La 47 de ani, CAV este managerul unei firme și spune că nu-l sperie nimic în competiție. Vrea să se descopere și e sigur că orice situație limită te ajută să afli cine ești cu adevărat.

Survivor se difuzează pe Antena 1 în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la ora 20:00.