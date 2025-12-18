search
Joi, 18 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Formatul Survivor a scos la suprafață adevăratul caracter al unor vedete din sport: „Am văzut numai perverși”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În urmă cu câțiva ani, Sebastian Chitoșcă (33 de ani), fost fotbalist pasager pe la FCSB, a participat la reality-show-ul Survivor, alături de fostul luptător K1 Cătălin Moroșanu (41 de ani), în prezenta organizator de gale de lupte.

Cătălin Moroșanu, stânga, s-a certat cu Iancu Sterp FOTO Captură Survivor Pro TV
Cătălin Moroșanu, stânga, s-a certat cu Iancu Sterp FOTO Captură Survivor Pro TV

Emisiunea respectivă s-a filmat în Republica Dominicană, unde Chitoșcă a rămas peste jumătate de an și s-a întors acasă cu aproximativ 60.000 de euro în buzunar. Acolo, fotbalistul lansat de Ceahăul spune că a cunoscut adevăratul caracter al lui Moroșanu,, diferit de cel din ring.

„Eram plătiți pe săptămână”

M-am dus acolo pentru că îmi era foame rău de tot de bani. Am suferit mult rău de tot. Pentru bani n-a meritat. Pentru ceea ce am devenit ca om a meritat suferința aia și tot ce am învățat acolo. Dar nu pentru bani, repet, nu sunt omul banilor, dar m-am dus pentru că aveam nevoie de ei să-mi susțin familia.

Șase luni și jumătate. Am dormit pe masă și am văzut numai perverși și oameni care ar face orice pentru bani, mă certam cu toată lumea aia acolo. Nu înțelegeam, pentru că toți aveau bani și notorietate acasă, nu înțelegeam cum pentru bani pot să mintă și să fie atât de falși.

Și cel mai dezamăgit am fost de Moroșanu, pentru că eu îl admiram ca sportiv al Moldovei, ne face cinste țării. Eu i-am și spus personal, acolo în junglă. M-a dezamăgit pentru că mințea foarte mult, doar ca să mai stea o săptămână-două pe acolo, să mai ciugulească un salariu. Eram plătiți pe săptămână...”, a declarat Sebastian Chitoșcă, potrivit iamsport.ro.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
digi24.ro
image
Orașul unde impozitul pe locuinţă va crește si cu peste 90% în 2026
stirileprotv.ro
image
Pericolul ascuns din ciocolata caldă și vinul fiert. De ce este bine să eviți să le consumi uneori
gandul.ro
image
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
mediafax.ro
image
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
fanatik.ro
image
Cât câștigă un deținut pentru o oră de muncă în închisoare, în România
libertatea.ro
image
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
digi24.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Un fotbalist de la Barcelona SC a fost împușcat mortal în plină stradă. Atenție! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, anunță prăpăd: Toți judecătorii care au semnat protestul Recorder vor fi recuzați
stiripesurse.ro
image
Într-un interviu bizar, Bianca Censori, soția lui Kanye West, explică de ce iese în public aproape dezbrăcată
antena3.ro
image
Analist, despre acordul pe reforma administraţiei: Una dintre cele mai productive ședințe ale coaliției
observatornews.ro
image
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
cancan.ro
image
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
prosport.ro
image
Răsturnare de situaţie în cazul Rodicăi Stănoiu! Iubitul nu este iubit, ce scrie în testament schimbă tot: 'Cei implicaţi ştiu ce...
playtech.ro
image
Universitatea Craiova, la un pas să îl piardă pe Oleksandr Romanchuk: “Au fost nişte probleme la transfer! Pentru mine este un pas important”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de euro
digisport.ro
image
Documentarul Recorder riscă să reînvie un model periculos pentru justiție: Republica Procurorilor - interviu cu George Bodan Ilea, avocat
stiripesurse.ro
image
Gestul impresionant pe care l-au făcut oamenii din Oradea, înainte ca medicul Sharma să își piardă viața. Sute de persoane s-au mobilizat pentru a-l ajuta
kanald.ro
image
Noua lege a impozitelor locale din 2026 stoarce bani de la proprietarii români, cu creșteri și de 3 ori. Cum se recalculează taxele pe mașini, locuințe și terenuri
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Tragedie cumplită înainte de Crăciun! Un militar de 39 de ani din Buzău a murit într-un accident îngrozitor. Leontin avea un băiețel superb și o soție minunată!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru români! Facturile explodează la 1 ianuarie
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV și-a sărbătorit ziua de naștere într-o ținută îndrăzneață, care a stârmit valuri de reacții
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos
click.ro
image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
ionel bratianu foto arhiva adevarul
Portretul lui Ionel Brătianu, creionat de Maruca Cantacuzino: Un mascul care trăia cu trei femei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 18 decembrie. Gemenii și-ar putea răni persoana iubită, noi oferte profesionale pentru Pești
image
Când se adaugă, de fapt, sarea în piftie. Ce ar trebui să știe orice gospodină pentru ca preparatul să iasă cât mai gustos

OK! Magazine

image
Brunet, înalt și extrem de fit. Așa putea să arate soțul lui Meghan! Harry știe oare de „persoana specială” din viața ei?

Click! Pentru femei

image
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood

Click! Sănătate

image
Cât de sănătoşi sunt creveţii?