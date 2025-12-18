Formatul Survivor a scos la suprafață adevăratul caracter al unor vedete din sport: „Am văzut numai perverși”

În urmă cu câțiva ani, Sebastian Chitoșcă (33 de ani), fost fotbalist pasager pe la FCSB, a participat la reality-show-ul Survivor, alături de fostul luptător K1 Cătălin Moroșanu (41 de ani), în prezenta organizator de gale de lupte.

Emisiunea respectivă s-a filmat în Republica Dominicană, unde Chitoșcă a rămas peste jumătate de an și s-a întors acasă cu aproximativ 60.000 de euro în buzunar. Acolo, fotbalistul lansat de Ceahăul spune că a cunoscut adevăratul caracter al lui Moroșanu,, diferit de cel din ring.

„Eram plătiți pe săptămână”

„M-am dus acolo pentru că îmi era foame rău de tot de bani. Am suferit mult rău de tot. Pentru bani n-a meritat. Pentru ceea ce am devenit ca om a meritat suferința aia și tot ce am învățat acolo. Dar nu pentru bani, repet, nu sunt omul banilor, dar m-am dus pentru că aveam nevoie de ei să-mi susțin familia.

Șase luni și jumătate. Am dormit pe masă și am văzut numai perverși și oameni care ar face orice pentru bani, mă certam cu toată lumea aia acolo. Nu înțelegeam, pentru că toți aveau bani și notorietate acasă, nu înțelegeam cum pentru bani pot să mintă și să fie atât de falși.

Și cel mai dezamăgit am fost de Moroșanu, pentru că eu îl admiram ca sportiv al Moldovei, ne face cinste țării. Eu i-am și spus personal, acolo în junglă. M-a dezamăgit pentru că mințea foarte mult, doar ca să mai stea o săptămână-două pe acolo, să mai ciugulească un salariu. Eram plătiți pe săptămână...”, a declarat Sebastian Chitoșcă, potrivit iamsport.ro.