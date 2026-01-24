Impresara Anamaria Prodan, trimisă acasă din Republica Dominicană. Emisiunea i s-a anulat în plin sezon

Mai puțin de o lună a durat colaborarea dintre impresara Anamaria Prodan și Antena 1. Postul TV a decis să întrerupă emisiunea „Survivor - Povești din junglă”, care arăta momente din culisele concursului, din cauza audiențelor extrem de slabe.

Emisiunea a fost difuzată începând cu 8 ianuarie și a fost oprită 15 zile mai târziu. Anamaria Prodan a fost anunțată că producția a fost scoasă din grila postului, iar prezentatoarea și ”ajutoarele” sale, Ramona Bădulescu și Alex Delea, vor fi trimiși din Republica Dominicană în România. Începând de luni, 26 ianuarie, pe spațiul de emisie al acesteia va fi difuzat un sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi: Poftiți în Dobrogea”, în reluare.



Prezentatoarea susține că așa a fost înțelegerea

Anamaria Prodan susține însă, pentru știripesurse.ro, că așa a fost programat de la început, ca emisiunea să se difuzeze doar în prima lună de competiție: ”Eu am avut un contract pentru o lună pentru o emisiune care făcea intrarea în Survivor. Nu am fost dată afară. Contractul a fost pentru o lună, cât să putem să prezentăm tot ce ține de emisiune.

Am făcut introducerea, am prezentat condițiile în care trăiesc concurenții și asta a fost tot. Contract era de luni până vineri. Am prezentat candidații, familiile lor, condițiile în care trăiesc. A fost pe post atât cât a ținut contractul. Dacă unii sunt fericiți să scrie că eu sau Bădulescu sau nu știu cine au fost dați afară, asta este”, a spus impresara.