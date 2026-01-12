search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
Marian Godină intră în competiția Survivor România 2026. Polițistul influencer își va testa limitele în Republica Dominicană

Marian Godină se pregătește să își testeze limitele în Republica Dominicană. Influencerul va face parte dintre concurenții din noul sezon al Survivor România. 

Marian Godină, la aeroport. FOTO FB Marian Godină
Marian Godină, la aeroport. FOTO FB Marian Godină

După ce, duminică, Godină a publicat un mesaj enigmatic pe rețelele sociale, în care a explicat că va lipsi din țară mai multe luni și că administrarea paginilor sale va fi preluată de soția sa, Georgiana, luni, 12 ianuarie, polițistul a postat pe Facebook o fotografie din aeroport, cu mesajul „Cine se trezește de dimineață departe ajunge!”.

Deși Godină a ales să păstreze tăcerea cu privire la destinație, fanii nu au făcut-o. În secțiunea de comentarii, mulți l-au felicitat, iar un internaut a dezvăluit chiar că acesta ar urma să fie repartizat în echipa Faimoșilor (de la Survivor România), considerată de unii drept cea mai dificilă tabără.

„Presupun ca voi deveni fan Faimosii", a scris Marcela Tanase Pop

„Drum bun către Republica Dominicană”, a comentat Deni Louise.

„Tabăra Faimoșilor este cea mai toxică dintre toate edițiile, și din păcate el acolo va ajunge”, a scris Costel Mihalcea, într-un alt comentariu pe Facebook.

Potrivit surselor Libertatea, Marian Godină a negociat intens în ultimele săptămâni cu Antena 1, iar în urmă cu aproximativ trei săptămâni a semnat contractul pentru Survivor.

Amintim că fanii au fost puși în temă cu plecarea sa din țară încă de duminică.

„În câteva zile, singura care va mai posta pe paginile mele va fi soția mea, Georgiana. ​Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde”, a transmis acesta.

Godină a explicat că plecarea are legătură cu obținerea unor venituri suplimentare. Pentru a evita orice discuții legate de statutul său profesional, el a detaliat procedurile legale pe care le-a urmat.

„Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului”, a explicat polițistul, menționând dilema morală legată de absența sa îndelungată.

Ca să evite orice controversă, Godină a decis să renunțe complet la concediul pentru creșterea copilului și să își ia concediu fără plată.

„În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni, am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată”, a precizat el.

