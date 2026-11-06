Soacra a intervenit după „Insula Iubirii”. Ce i-a transmis ispitei care s-a apropiat de ginerele ei

O replică acidă apărută în mediul online a reaprins discuțiile despre ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii”.

"Ispita", acuzată că s-a apropiat prea mult de unul dintre concurenţii de la "Insula Iubirii". Foto: Captură Antena 1

Gabriella, una dintre ispitele care au atras atenția în actualul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, a ajuns din nou în centrul discuțiilor. După ce a povestit la Antena Stars despre experiența din Thailanda, de la „Insula iubirii" și despre apropierea de Marco, tânăra a primit o replică neașteptată în mediul online.

Ţinta înţepăturilor este Gabriella Barbu, o româncă stabilită în Spania, creatoare de conținut, care a devenit cunoscută și după participarea la versiunea spaniolă a emisiunii „Insula Iubirii”, unde a fost una dintre ispitele lui Montoya. În emisiunea din România, atenția s-a îndreptat asupra apropierii sale de Marco Dăscăliuc, cunoscut drept „Prințul Marco”.

Acesta a venit în emisiune alături de soția sa, Bianca Ghiurcă. Cei doi s-au cunoscut în Italia, sunt împreună de zece ani și căsătoriți de trei. Au participat la show pentru a-și testa relația, în care gelozia și nevoia de libertate au fost deja subiecte de tensiune.

Comentariul acid a fost lăsat chiar de mama Biancăi Ghiurcă, soția lui Marco. Femeia a făcut o remarcă ironică la adresa Gabriellei, iar mesajul ei a atras rapid atenția internauților.

Totul a pornit de la o postare despre Gabriella, în care aceasta mărturisea: „Nu îmi trebuie mult timp pentru iubire!”.

Soacra lui Marco nu s-a putut abține şi a comentat: „Da, se conectează mereu și oriunde de bărbați”.

Foto: Instagram

Mesajul ei nu a trecut neobservat de internauţi.

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