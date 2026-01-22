Surpriză în industria muzicală: Liza Minnelli revine, după 13 ani de pauză, cu o piesă realizată cu ajutorul AI. „Am folosit aranjamente AI. Nu voci AI... Strigătele sunt toate ale mele!”

La 79 de ani, Liza Minnelli revine, după o pauză de 13 ani, cu o piesă dance creată cu ajutorul inteligenței artificiale, în contextul controverselor tot mai mari legate de folosirea IA în muzică.

Liza Minnelli, una dintre figurile emblematice ale scenei muzicale și cinematografice americane, a lansat prima sa piesă nouă după o pauză de 13 ani, alegând să își marcheze revenirea printr-un proiect realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Artista, în vârstă de 79 de ani, a mărturisit pe reţelele sociale că şi-a pus vocea pe o piesă dance generată de IA, caracterizând melodia drept demers care îmbină expresia artistică personală cu noile tehnologii.

Piesa se intitulează „Kids, Wait Til You Hear This”, titlu care va fi purtat și de viitoarea sa carte de memorii şi reprezintă o incursiune neașteptată în zona deep house, gen muzical în care Minnelli intervine prin fragmente vorbite, susținute de un fundal ritmic electronic.

Este prima lansare muzicală a artistei din 2013, când a interpretat o piesă pentru serialul muzical american Smash.

Într-o postare pe Facebook, artista a lăudat compania din spatele piesei, ElevenLabs, descriind-o drept „un gigant techno de șase miliarde de dolari [care face] lucruri uimitoare”.

„Ce nu voi permite acestei companii minunate să facă? Să creeze, să cloneze sau să copieze vocea mea! ... Am folosit aranjamente AI. Nu voci AI... Strigătele sunt toate ale mele!”, a ţinut să explice artista.

Poziția sa este detaliată și într-un comunicat de presă care însoțește lansarea.

„Am crezut întotdeauna că muzica înseamnă conexiune și adevăr emoțional. Ce m-a interesat aici a fost ideea de a-mi folosi vocea și noile instrumente în serviciul expresiei, nu în locul acesteia. Acest proiect respectă vocea artistului, alegerile artistului și proprietatea artistului. Am crescut văzându-mi părinții cum creau vise minunate care aparțineau altor oameni. ElevenLabs face posibil ca oricine să fie creator și proprietar. Asta contează”, a transmis ea.

Piesa Lizei Minnelli face parte dintr-o compilație care reunește mai multe creații muzicale realizate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Printre artiștii implicați în astfel de proiecte se află și Art Garfunkel, a cărui piesă, „Authorship”, include un fragment din memoriile sale, „What Is It All But Luminous”. Textul, în care îi aduce un omagiu tatălui său, este susținut de un acompaniament de pian creat de IA.

„Muzica a evoluat întotdeauna odată cu tehnologia, de la microfoane la înregistrarea multitrack”, a spus şi ArtGarfunkel. „Ceea ce m-a impresionat la această experiență a fost respectul pentru muzicalitate. Omul rămâne în centrul atenției. Vocea mea și tehnologia pur și simplu deschid o altă ușă”, crede artistul.

Reacții critice din industria muzicală

Entuziasmul cu care Liza Minnelli și Art Garfunkel au adoptat inteligența artificială contrastează puternic cu pozițiile rezervate sau critice exprimate de alți artiști consacrați, care avertizează asupra impactului pe care muzica generată de IA l-ar putea avea asupra industriei.

Ed Sheeran a atras atenția asupra riscului pierderii locurilor de muncă pentru muzicieni.

„Dacă iei locul de muncă al unui om, cred că este probabil un lucru rău. Scopul societății este ca toți să avem locuri de muncă. Dacă totul este făcut de roboți, toată lumea va rămâne fără loc de muncă. Mi se pare că IA este un pic ciudată”, a declarat el.

La rândul său, Lil Wayne s-a arătat sceptic că inteligența artificială ar putea reproduce autentic vocea sa: „Sunt uimitor în mod natural, organic. Sunt unic. Deci, de fapt, mi-ar plăcea să văd cum chestia aia încearcă să-l reproducă pe nenorocitul ăsta”.

AI câştigă tot mai mult teren şi în muzică

În pofida acestor critici, companiile de „inteligență artificială generativă” continuă să se dezvolte rapid. Platforme precum Udio, Suno și Klay încheie acorduri cu marile case de discuri, oferind utilizatorilor posibilitatea de a modifica lucrările artiștilor sau de a crea piese complet noi pe baza unor comenzi textuale, folosind modele de IA antrenate pe muzică existentă. Artiștii pot decide dacă doresc să își pună sau nu creațiile la dispoziția acestor servicii.

Inițial, casele de discuri au reacționat ostil, amenințând cu acțiuni în justiție, însă ulterior au fost încheiate acorduri și parteneriate. După ce a ajuns la înțelegeri cu Universal și Warner, Udio a anunțat recent o colaborare cu Merlin, organizație care reprezintă case de discuri independente precum Beggars Group, Epitaph, Domino, Sub Pop și Warp.

Într-un interviu acordat săptămâna aceasta ziarului The Guardian, fondatorul companiei Suno, Mikey Shulman, a recunoscut amploarea fenomenului.

„Mi s-a spus că suntem Ozempicul industriei muzicale – toată lumea îl folosește, dar nimeni nu vrea să vorbească despre asta”, a spus el.