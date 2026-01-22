search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Surpriză în industria muzicală: Liza Minnelli revine, după 13 ani de pauză, cu o piesă realizată cu ajutorul AI. „Am folosit aranjamente AI. Nu voci AI... Strigătele sunt toate ale mele!”

0
0
Publicat:

La 79 de ani, Liza Minnelli revine, după o pauză de 13 ani, cu o piesă dance creată cu ajutorul inteligenței artificiale, în contextul controverselor tot mai mari legate de folosirea IA în muzică.

Fotografia cu care Liza Minnelli îşi promovează noua piesă. FOTO: FB/Liza Minnelli
Fotografia cu care Liza Minnelli îşi promovează noua piesă. FOTO: FB/Liza Minnelli

Liza Minnelli, una dintre figurile emblematice ale scenei muzicale și cinematografice americane, a lansat prima sa piesă nouă după o pauză de 13 ani, alegând să își marcheze revenirea printr-un proiect realizat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Artista, în vârstă de 79 de ani, a mărturisit pe reţelele sociale că şi-a pus vocea pe o piesă dance generată de IA, caracterizând melodia drept demers care îmbină expresia artistică personală cu noile tehnologii.

Piesa se intitulează „Kids, Wait Til You Hear This”, titlu care va fi purtat și de viitoarea sa carte de memorii şi reprezintă o incursiune neașteptată în zona deep house, gen muzical în care Minnelli intervine prin fragmente vorbite, susținute de un fundal ritmic electronic.

Este prima lansare muzicală a artistei din 2013, când a interpretat o piesă pentru serialul muzical american Smash.

Într-o postare pe Facebook, artista a lăudat compania din spatele piesei, ElevenLabs, descriind-o drept „un gigant techno de șase miliarde de dolari [care face] lucruri uimitoare”.

„Ce nu voi permite acestei companii minunate să facă? Să creeze, să cloneze sau să copieze vocea mea! ... Am folosit aranjamente AI. Nu voci AI... Strigătele sunt toate ale mele!”, a ţinut să explice artista.

Poziția sa este detaliată și într-un comunicat de presă care însoțește lansarea.

„Am crezut întotdeauna că muzica înseamnă conexiune și adevăr emoțional. Ce m-a interesat aici a fost ideea de a-mi folosi vocea și noile instrumente în serviciul expresiei, nu în locul acesteia. Acest proiect respectă vocea artistului, alegerile artistului și proprietatea artistului. Am crescut văzându-mi părinții cum creau vise minunate care aparțineau altor oameni. ElevenLabs face posibil ca oricine să fie creator și proprietar. Asta contează”, a transmis ea.

Piesa Lizei Minnelli face parte dintr-o compilație care reunește mai multe creații muzicale realizate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Printre artiștii implicați în astfel de proiecte se află și Art Garfunkel, a cărui piesă, „Authorship”, include un fragment din memoriile sale, „What Is It All But Luminous”. Textul, în care îi aduce un omagiu tatălui său, este susținut de un acompaniament de pian creat de IA.

„Muzica a evoluat întotdeauna odată cu tehnologia, de la microfoane la înregistrarea multitrack”, a spus şi ArtGarfunkel. „Ceea ce m-a impresionat la această experiență a fost respectul pentru muzicalitate. Omul rămâne în centrul atenției. Vocea mea și tehnologia pur și simplu deschid o altă ușă”, crede artistul.

Reacții critice din industria muzicală

Entuziasmul cu care Liza Minnelli și Art Garfunkel au adoptat inteligența artificială contrastează puternic cu pozițiile rezervate sau critice exprimate de alți artiști consacrați, care avertizează asupra impactului pe care muzica generată de IA l-ar putea avea asupra industriei.

Ed Sheeran a atras atenția asupra riscului pierderii locurilor de muncă pentru muzicieni.

„Dacă iei locul de muncă al unui om, cred că este probabil un lucru rău. Scopul societății este ca toți să avem locuri de muncă. Dacă totul este făcut de roboți, toată lumea va rămâne fără loc de muncă. Mi se pare că IA este un pic ciudată”, a declarat el.

La rândul său, Lil Wayne s-a arătat sceptic că inteligența artificială ar putea reproduce autentic vocea sa: „Sunt uimitor în mod natural, organic. Sunt unic. Deci, de fapt, mi-ar plăcea să văd cum chestia aia încearcă să-l reproducă pe nenorocitul ăsta”.

AI câştigă tot mai mult teren şi în muzică

În pofida acestor critici, companiile de „inteligență artificială generativă” continuă să se dezvolte rapid. Platforme precum Udio, Suno și Klay încheie acorduri cu marile case de discuri, oferind utilizatorilor posibilitatea de a modifica lucrările artiștilor sau de a crea piese complet noi pe baza unor comenzi textuale, folosind modele de IA antrenate pe muzică existentă. Artiștii pot decide dacă doresc să își pună sau nu creațiile la dispoziția acestor servicii.

Inițial, casele de discuri au reacționat ostil, amenințând cu acțiuni în justiție, însă ulterior au fost încheiate acorduri și parteneriate. După ce a ajuns la înțelegeri cu Universal și Warner, Udio a anunțat recent o colaborare cu Merlin, organizație care reprezintă case de discuri independente precum Beggars Group, Epitaph, Domino, Sub Pop și Warp.

Într-un interviu acordat săptămâna aceasta ziarului The Guardian, fondatorul companiei Suno, Mikey Shulman, a recunoscut amploarea fenomenului.

„Mi s-a spus că suntem Ozempicul industriei muzicale – toată lumea îl folosește, dar nimeni nu vrea să vorbească despre asta”, a spus el.

Muzică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
digi24.ro
image
Un șofer din Viena a fost sancționat pentru că a lăsat motorul pornit ca să dezghețe geamurile. Ce amendă a primit
stirileprotv.ro
image
Vortexul polar revine în România. Va fi o scurtă vreme mai cald, apoi iarna revine în forță
gandul.ro
image
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
mediafax.ro
image
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb. Exclusiv
fanatik.ro
image
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
libertatea.ro
image
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
digi24.ro
image
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
gsp.ro
image
Conflict Sorana Cîrstea - Naomi Osaka pe teren! Cum a numit-o nipona pe sportiva noastră, la final
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
Guvernul anunță pentru cine se taie pensia cu 85% dacă rămâne angajat la stat. „Nu se aplică pensiilor contributive”
antena3.ro
image
Închisoare sau muncă în folosul comunităţii pentru românii care nu îşi plătesc amenzile
observatornews.ro
image
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Cât costă să faci o casă de 100 de mp în 2026: experienţele românilor cu preţurile reale
playtech.ro
image
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații ale fotbalistului. Update exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
WTA a reacționat, după conflictul dintre Sorana Cîrstea și Naomi Osaka
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Mesajul postat de sora lui Mario, adolescentul lăsat fără viață și îngropat de prietenii săi: „Las aceste poze și filmulețe aici pentru..”
kanald.ro
image
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
wowbiz.ro
image
Doliu uriaș în politica din România! A MURIT liderul, Nicușor Dan este în stare de ȘOC
romaniatv.net
image
Al treilea accident feroviar, într-o săptămână, în Spania. Trei răniți, după ce un tren a lovit, joi, o macara ajunsă pe șine VIDEO
mediaflux.ro
image
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un aristocrat milionar de 79 de ani caută o femeie pentru a avea un moștenitor. Condițiile bizare impuse femeii care rămâne cu averea
actualitate.net
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Zodia care începe în forță luna februarie! Îi apare peste noapte o oportunitate de neratat pe plan financiar, cu un salariu aproape dublu!
click.ro
Prințesa Alice de Battenberg profimedia 0379463753 jpg
Prințesa internată la azilul de nebuni! Soacra Reginei Elisabeta, tratată inuman pentru schizofrenie de însuși Sigmund Freud
okmagazine.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin
okmagazine.ro
Scarlett Johansson și soțul Colin Jost foto Profimedia jpg
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
image
O comună din România va avea un aeroport modern pe 200 de hectare, cu o pistă de 3,5 kilometri

OK! Magazine

image
Prințul Harry în lacrimi, la tribunal: dezvăluiri despre viața lui cu Meghan, care a devenit un chin

Click! Pentru femei

image
Scarlett Johansson a pierdut titlul de „actriță cu cele mai mari încasări”, iar soțul ei n-a întârziat să reacționeze

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc