Peste 1.000 de artiști britanici au lansat un album „tăcut”, ca protest față de propunerile guvernului de a modifica legislația în domeniul AI

Peste 1.000 de artiști au lansat marți un album tăcut în semn de protest față de propunerile guvernului britanic de a schimba legislația drepturilor de autor, permițând firmelor să antreneze inteligența artificială (IA) cu ajutorul operelor artiștilor.

Printre artiști se numără Kate Bush, Cat Stevens, care, printre mulți alții, au criticat proiectul propus de guvern, argumentând că ar inversa principiul legii dreptului de autor, care acordă control exclusiv creatorilor pentru munca lor, potrivit Reuters.

Industriile creative se luptă la nivel global cu implicațiile legale și etice ale modelelor ce folosesc inteligența artificială și care produc propriile opere, după ce au fost antrenate cu ajutorul creațiilor populare, fără a plăti neapărat artiștii.

În contextul în care Keir Starmer vrea să transforme Marea Britanie într-o superputere în domeniul IA, a propus relaxarea legilor care, în prezent, oferă creatorilor drepturi totale asupra propriilor creații.

Cu ajutorul noilor măsuri, dezvoltatorii de IA ar putea antrena propriile modele cu ajutorul oricărui material asupra căruia au acces, și le-ar cere creatorilor să renunțe în mod proactiv pentru a opri utilizarea muncii lor.

„În muzica din viitor, vocile noastre vor fi neauzite?”, a declarat Bush.

Albumul intitulat „Is This What We Want?”, prezintă înregistrări ale studiourilor și spațiilor de spectacol goale, și vor să transmită ceea ce organizatorii spun că este impactul potențial asupra mijloacelor de trai ale artiștilor în cazul în care schimbările vor continua.

O consultare publică asupra propunerilor se va încheia marți.

Privitor la album, purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că legislația în vigoare împiedica industriile creative, de media și sectorul IA să „își folosească potențialul maxim”.

„Am colaborat intens cu aceste sectoare de-alungul timpului și o vom face în continuare. N-a fost luată nicio decizie”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Un alt opozant al noii propuneri este Paul McCartney, fost membru The Beatles, care a declarat că guvernul ar trebui să protejeze artiștii.

„Adevărul este că banii vor ajunge undeva. Cineva va fi plătit, aşa că de ce să nu fie plătit chiar tipul care a compus 'Yesterday'? (...)

Dacă introduceţi un proiect de lege, asiguraţi-vă că protejaţi gânditorii şi artiştii, altfel nu îi veţi avea de partea voastră. Noi suntem poporul, voi sunteţi Guvernul. Ar trebui să ne protejaţi. Asta este treaba voastră", a adăugat starul britanic, într-un interviu pentru BBC.

În noiembrie 2023, Paul McCartney şi Ringo Starr, cei doi membri supravieţuitori ai trupei The Beatles, au creat cântecul "Now and Then" folosind inteligenţa artificială pentru a extrage vocea lui John Lennon de pe o casetă demo ce conţinea un cântec neterminat şi vechi de câteva decenii.