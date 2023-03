Liza Minnelli, născută pentru a deveni divă. Freddie Mercury a adorat-o: „Wow total” VIDEO

Despre Liza Minnelli se spune că s-a născut celebră. Este ceea ce americanii numesc „showbiz royalty”. Regina cabaretului, pe care Freddie Mercury a adorat-o, împlinește 77 de ani.

Legendarul star Queen mărturisea despre Liza Minnelli că îl inspiră prin stilul său.

„Îmi place genul de cabaret. De fapt, una dintre primele mele inspirații a venit de la cabaret. O ador absolut pe Liza Minelli, este o wow total. Felul în care își livrează cântecele - energia pură. Felul în care luminile sporesc fiecare mișcare a spectacolului”, spunea Freddie Mercury citat duminică, de ziua Lizei Minnelli, pe pagina de Facebook Freddie Mercury & Queen Daily.

Celebritate și excese

A venit pe lume pe 12 martie 1946, la Los Angeles, sub o stea aparent norocoasă, care-i anunța deja parcursul strălucitor, nu și durerile pe care viața i le-a rezervat.

Cu un tată faimos - regizorul Vincente Minnelli - și o mamă celebră - actrița Judy Garland -, Liza și-a început viața în lumina reflectoarelor.

Era clar că moştenise talentul vocal şi actoricesc al mamei sale, dar oarecum şi destinul chinuit al acesteia, subminându-și o carieră scenică şi filmică - potenţial şi parţial de excepţie - printr-o existenţă presărată cu excese şi nevroze, potrivit „Dicţionarului de Cinema” (Univers Enciclopedic, 1997), citat de Agerpres.

Avea doar 7 ani când a apărut pentru prima oară pe scenă, alături de mama sa, la New York Palace. În 1965, a debutat pe Broadway.

Interpretarea rolului Florei din filmul „The Red Menace” i-a adus un succes fulgerător şi un premiu Tony, acordat pentru cea mai bună actriţă. S-a impus cântând şi dansând în cluburile de noapte de la London Palladium, înregistrând albume de muzică şi apărând la televizor în diverse spectacole.

Personajul Sally Bowles, din „Cabaret” a rămas un punct de reper

Prima nominalizare la Oscar a fost în 1970, în urma prestaţiei din filmul „The Sterile Cuckoo”, dar premiul l-a primit în 1973, pentru rolul din musicalul „Cabaret”, care i-a dat şansa să-şi demonstreze valoarea, potrivit imdb.com.

Personajul Sally Bowles, din „Cabaret” a rămas un punct de reper pentru Liza Minnelli, căci a adoptat și ulterior machiajul excentric aplicat în zona ochilor, părul scurt şi paietele, care i-au creat o imagine inconfundabilă.

Nominalizată şi premiată cu numeroase premii, precum Grammy şi Emmy, pentru apariţii în diverse producţii de teatru şi televiziune, actrița, cântăreața și dansatoarea Minnelli s-a dovedit a fi o divă, din toate punctele de vedere.

Liza Minneli, este şi deţinătoarea a două Globuri de aur, acordate în 1986, pentru „A Time to Live”, şi în 1973, pentru „Cabaret”, potrivit sursei amintite.

La fel de celebrul muzical „New York, New York” (1977) a fost filmul care i-a oferit şansa de a lucra cu celebrul regizor Martin Scorsese şi actorul Robert De Niro. A mai jucat în filmele „Rent-A-Cop” (1987) şi „Arthur 2: On the Rocks” (1988).

A fost prezentă la lansarea documentarului intitulat „Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente”, care, în 1987, a primit mai multe nominalizări la premiile Emmy, potrivit Agerpres.

Printre albumele sale amintim: „Liza! Liza!” (1964), „It Amazes Me” (1965), „Come Saturday Morning” (1968), „Cabaret” (1972), „Lucky Lady” (1975), „Tropical Nights” (1977), „The Rink” (1984), „Stepping Out” (1991), „Gently” (1996).

După anul 2000, a apărut în mai multe seriale de televiziune - „Arrested Development” (2003-2019), „Sex and the City 2” (2010), „Smash” (2012-2013) şi „Jessica & Krystal” (2014), dar şi în documentarele „Ochéntame... otra vez” (2016), „Halston” (2019).

Viața personală nu i-a fost însă la fel de bună precum cariera. A supravieţuit celor trei sarcini pierdute şi dependenței de alcool, dar în ultimii ani a avut probleme grave de sănătate.