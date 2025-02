Rednex și No Mercy aduc hiturile”Cotton Eye Joe” și ”Where Do You Go” pe scena Wonder Family Fest

Rednex și No Mercy sunt headlinerii ediției a doua a Wonder Family Fest, cel mai mare festival pentru familii din România.

”Cotton Eye Joe”, hitul mondial cu peste 277 de milioane de vizualizări pe YouTube și ”Where Do You Go”, primul single al No Mercy ajuns instant după lansare în top 5 în 10 țări din toate colțurile lumii, se vor auzi LIVE la Wonderland Resort, între 1 și 3 august 2025.

O altă surpriză pe care au pregătit-o organizatorii Wonder Family Fest este participarea la festival a lui Theo Zeciu, unul dintre cei mai îndrăgiți creatori de conținut ai noii generații. Cu aproape 2 milioane de urmăritori pe YouTube, câștigător al celei de-a doua ediții Buzz House și concurent la Power Couple, Theo Zeciu va urca pe scenă pe 1 august, în prima zi a celui mai mare festival pentru familii din România.

Lineup-ul va fi completat de unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului din România, printre care Horia Brenciu, Smiley, Iuliana Beregoi, Dorian Popa sau Gașca Zurli. Pe scenă vor urca și Geo da Silva și Gyo Gee, The Cuban Project, Carnaval Rio by Wilmark și inclusiv la ediția din acest an, Cătălin Botezatu va pune în scenă defilări de modă ale celor mai apreciate creații ale renumitului designer român.

Darius Mârza, CEO Wonderland Resort:

"Suntem extrem de încântați și onorați să îi avem pe Rednex și No Mercy pe scena principală a celei de-a doua ediții Wonder Family Fest! Acești artiști au marcat generații întregi cu muzica lor și sunt sigur că vor crea momente memorabile pentru toți cei prezenți. Am vrut să oferim publicului nostru un line-up care să îmbine nostalgia marilor hituri cu energia unui spectacol live autentic, iar Rednex și No Mercy sunt exact ingredientele perfecte pentru această atmosferă specială.”

Cele două formații au scris și rescris istoria muzicii.

Pe 13 mai 1996, ”Where do you go”, o versiune cover a cântecului scris de Peter Bischof și Frank Farian, a apărut drept primul single al formației No Mercy și a devenit instant hit mondial, ajungând în Top 5 cele mai ascultate piese în 10 țări de pe tot globul: Marea Britanie, Statele Unite, Australia, Austria, Belgia, Franța, Germania, Ungaria, Lituania, Suedia.

De cealaltă parte, în 2024, un media remake al melodiei “Cotton Eye Joe”a celor de la Rednex a inspirat un nou record mondial, când a atins trei miliarde de vizualizări, pe toate rețelele, în doar 25 de zile, de 8 ori mai repede decât numărul 1 mondial la acel moment, Despacito. Acest succes a demonstrat popularitatea durabilă a trupei și a adus un nou val de interes pentru muzica lor.

Momente speciale și show-uri inedite

Wonder Family Fest este o oportunitate de a experimenta diversitatea și bucuria într-un singur loc. Pe lângă lineup-ul impresionant, festivalul va găzdui spectacole speciale, numeroase surprize și activități pentru toate vârstele, printre care ateliere, muzică, zone de arts & crafts, food corners sau zone sportive, astfel încât fiecare participant să se poată bucura de magia timpului petrecut împreună cu familia.

Organizatorii festivalului pun la dispoziția participanților mai multe variante de bilete de acces care acoperă atât întreaga perioadă, cât și fiecare zi în parte. De asemenea, participanții pot opta pentru accesul în zona de camping, unde pot închiria un cort echipat sau îl pot folosi pe cel propriu, dar și pentru acces în zona de rulote auto.

Darius Mârza, CEO Wonderland Resort: "Wonder Family Fest este un eveniment unic, dedicat întregii familii, prin care ne propunem să încurajăm petrecerea timpului împreună. Am pornit acest festival dintr-o pasiune profundă pentru familie, un concept care reflectă credința mea că este fundamentul oricărei societăți și esența celor mai frumoase momente din viață. Prin Wonder Family Fest, oferim un spațiu de distracție, învățătura și conectare, un loc în care fiecare moment trăit devine o amintire de neuitat!”

Toate variantele de bilete de acces sunt disponibile pe www.wonderland.ro și pe www.bilete.wonderland.ro.

O vacanță în Egipt și reduceri la bilete, până de Ziua Familiei

Până pe 14 mai 2025, toți cei care cumpără bilete sau abonamente la Wonder Family Fest, sunt înscriși automat în marea tombolă oferită de Z Tour. Premiul cel mare este o vacanță de vis, 7 zile, all inclusive, pentru întreaga familie în Egipt, în perioada 1 - 15 decembrie 2025. Extragerea va avea loc chiar de Ziua Internațională a Familiei, pe 15 mai 2025. Toate biletele și abonamentele la festival sunt reduse cu 15% în perioada concursului.

Wonder Family Fest, o experiență completă pentru întreaga familie

Pentru o experienţă completă, la festival vor fi prezenți zeci de artişti: de la muzicieni şi dansatori, la acrobaţi, jongleri, magicieni, mascote și entertaineri din toate zonele, pentru a crea o atmosferă cu adevărat magică. În plus, participanții se vor bucura de zone tematice unde distracția și adrenalina se îmbină pentru #ziledepoveste.

● Wonder Adventure Park: Parcul de aventură cu zeci de activități distractive, inclusiv tobogane pentru toate vârstele, roată panoramică, trambuline, WONDER LUGE (boburi gravitaționale), tiroliană de 600 m, telescaun și multe altele.

● Wonder DinoLand: O experiență fascinantă cu dinozauri animatronici.

● Piscină exterioară de 3.000 mp: cu infinity view și o plajă generoasă (10.000 mp)

● JoyLand - roată panoramică, carusel, bumper cars (mașinuțe), căsuțe magice și fântâni arteziene tematice

● PlayLand: tot ce poate ține interesat un copil, de la tir cu arcul și paintball, jocuri de grădină și provocări cu premii, la workshopuri de instrumente muzicale și robotică, fabricare de bijuterii, pictură pe corp și desen grafic

● ZurliLand - cea mai generoasă zonă de entertainment și playground pentru cei mai mici, cu scenă dedicată, Căsuța Zurli, caravana mascotelor, jocuri cu premii și cornere tematice powered by Lumea Zurli

● Zone de camping generoase: pentru corturi și rulote personale sau închiriate.

● Magic in the Sky: salturi cu parașuta, plimbări cu elicopterul & balonul cu aer cald

● 4 scene - concerte și spectacole live: Cu artiști precum Horia Brenciu, Smiley, Iuliana Beregoi și mulți alții, spectacole de acrobație, aviatice și ecvestre, focuri de artificii

● Wonder Parade - Marea Paradă a mascotelor, personajelor fantastice și a Carnavalului de la Rio - cu școli de dans, acrobați și live acts

Despre Wonderland Resort

Wonderland Resort este un complex de lux ce oferă servicii complete pentru evenimente, de la nunți și conferințe, petreceri private și corporate, concerte și spectacole, până la sejururi all inclusive și team building-uri. Cu facilități premium, precum hotel de 5 stele+, SPA, bază de echitație, sală de evenimente Cluj, terenuri de tenis, fotbal și paintball, și o echipă dedicată, Wonderland Resort este alegerea principală pentru cei care doresc să transforme orice eveniment într-o experiență memorabilă.