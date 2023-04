Nicole Cherry va urca pe aceeași scenă cu Sam Smith

Nicole Cherry este primul artist român confirmat la Summer in The City, eveniment care va avea loc în București, pe 3 și 4 iunie.

Cu peste 200.000 de abonați și 120 milioane de vizualizări pe Youtube, solista de 24 de ani se va alătura unor nume cu greutate din showbiz-ul internațional, precum celebrul Sam Smith care concertează pentru prima oară în România și LP.

„Sunt onorată și fericită să fac parte din line-up-ul Summer in the City, și mai ales, să fiu pe aceeași scenă cu Sam Smith. Voi pregăti un show special cu această ocazie și sper să surprind publicul în mod plăcut. Voi avea piese noi, colaborări cu artiști din România pe care le voi interpreta în premieră în cadrul acestui eveniment. Recunosc că am emoții, sper să reușesc să îl întâlnesc pe Sam Smith și să ne vedem în număr cât mai mare în Piața Constituției la Summer in the City“, a declarat cântăreața.

Nicole Cherry este una dintre vocile remarcabile ale industriei muzicale din România, artistă, compozitoare și actriță. Cu nnumeroase hituri în topurile radio și TV, incluse în multiple playlisturi pe magazinele digitale, milioane de vizualizări pe YouTube și milioane de fani în social media, Nicole s-a poziționat în cei 10 ani de carieră ca un artist top.

Organizat de D&D East Entertainment și Marcel Avram, festivalul Summer in The City îi va aduce în România pe Robbie Williams, Sam Smith, LP, The Editors, Calum Scott, Abby Roberts, dar și artiști români. Biletele sunt disponibile peSummerCity.ro și IaBilet.ro.