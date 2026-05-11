search
Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Mesajul transmis de reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, la ceremonia de deschidere a Eurovision

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Reprezentanta României la Eurovision, Alexandra Căpitănescu, a participat la ceremonia de deschidere a marelui concurs, care a avut loc duminică seară la Viena, capitala Austriei.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision FOTO X / Eurovision News @EurovisionNewZ
Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision FOTO X / Eurovision News @EurovisionNewZ

Delegațiile tuturor statelor participante au fost anunțate în ordine alfabetică, iar țara gazdă, Austria, a venit ultima în fața publicului și a presei, în semn de respect pentru invitați.

Evenimentul a avut loc între Burgtheater și faimoasa piață a primăriei din Viena, iar covorul nu a fost roșu ci turcoaz, culoarea principalului partener al competiției, o companie de produse cosmetice, potrivit TVR Info.

Cele 35 de delegații, printre care și cea a României, au fost întâmpinate de mascota de anul acesta, numită Auri, un joc de cuvinte între metalul prețios și numele țării gazdă.

"Vrem să ne bucurăm de această experienţă. Mulţumesc foarte mult că ne susţineţi, sper că vă plac costumele noastre şi, desigur, ne vedem în a doua semifinală. Nu uitaţi, fiţi originali, vă iubesc atât de mult", a spus Alexandra Căpitănescu.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, intră în concurs pe 14 mai, în semifinala a doua.

Calendarul Eurovision 2026

Semifinala 1 este programată pe 12 mai, iar semifinala 2, în care va participa și România, pe 14 mai. Reprezentanta României va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia şi Letonia. Marea finală este pe 16 mai.

Toate cele trei etape vor fi transmise în direct de TVR 1, începând cu ora 22:00.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
digi24.ro
image
Un parașutist a căzut în gol la un aerodrom din Dolj, după ce echipamentul nu i s-a deschis în timpul saltului. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Cum poate fi frânată prăbușirea economică a României? Doi reputați analiști prezintă pentru Gândul cele mai rapide soluții de redresare recomandate viitorului Guvern
gandul.ro
image
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
mediafax.ro
image
Misterioasele cutremure în lanț de la Satu Mare și legătura cu Proiectul Corvinus. Investitorul principal, un sponsor al regimului Trump
fanatik.ro
image
Cum „dosește” statul român 185 de milioane de euro, colectați începând cu 2020 de la industria jocurilor de noroc. Banii ar trebui să finanțeze proiecte cinematografice
libertatea.ro
image
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Cu doar câteva ore înainte de nuntă, socrii Andreei Bălan au scris de mână un mesaj și i l-au trimis artistei
digisport.ro
image
Mașina românească ce cucerea munții și drumurile imposibile. Legenda pe patru roți care încă stârnește nostalgie
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
"Până la spital le-a trecut". Reacţia patronului după ce zeci de oameni s-au intoxicat la restaurantul lui
observatornews.ro
image
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
cancan.ro
image
Pensionarii ar putea băga guvernul „în faliment”. CCR chemată să ofere compensații de 1.000.000.000€ la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
playtech.ro
image
Pleacă Alex Dobre şi Andrei Borza de la Rapid? Anunţ frontal al lui Victor Angelescu
fanatik.ro
image
Investigațiile pe care le așteaptă AUR după ce Viktor Orban a pierdut puterea. Dan Dungaciu: ”Lucrurile trebuie clarificate la modul serios”
ziare.com
image
Real Madrid, mesaj oficial pe rețelele sociale, după eșecul cu Barcelona
digisport.ro
image
„Mi-au spus să renunț”. O italiancă a câștigat procesul cu IKEA, după ce gigantul suedez i-a folosit fără acord una dintre lucrări
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Horoscop financiar pentru săptămâna 11-17 mai 2026. Cele patru zodii care vor câștiga o sumă mare de bani
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Mircea Solcanu, de la faimă la sărăcie. Fostul prezentator Acasă TV, la un pas de moarte, trăiește din pensie de handicap
actualitate.net
image
O femeie de 28 de ani a fost arestată pentru că s-a dat drept o minoră de 16 ani! A încercat să primească ajutor social
click.ro
image
Detaliul ascuns din logo-ul Toblerone pe care milioane de oameni nu l-au observat ani la rând
click.ro
image
Astăzi s-a născut Salvador Dalí. Tragedia care l-a distrus pe marele pictor. „Dacă vei juca rolul unui geniu, vei deveni unul”
click.ro
Prințesa Charlene de Monaco Profimedia jpg
Prințesa Charlène de Monaco, devastată de moartea năpraznică a prințului de doar 49 de ani! O ”pierdere imposibil de înlocuit” pentru monarhia Zulu
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ziua Regalităţii 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică jpeg
Ziua Regalităţii. 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Așa nu ai mai văzut-o pe Andreea Tonciu! Ținuta purtată în mall a atras privirile celor din jur: „Noua modă pe 2027”
image
O femeie de 28 de ani a fost arestată pentru că s-a dat drept o minoră de 16 ani! A încercat să primească ajutor social

OK! Magazine

image
Întruchiparea răului! Nu doar un prinț decadent și sinistru, ci și un om dominat de cruzime. ”Și-a lovit propriul câine în cap!”

Click! Pentru femei

image
Ce spune casa ta despre tine? Testul care îți dezvăluie personalitatea

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani