Video Mesajul transmis de reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, la ceremonia de deschidere a Eurovision

Reprezentanta României la Eurovision, Alexandra Căpitănescu, a participat la ceremonia de deschidere a marelui concurs, care a avut loc duminică seară la Viena, capitala Austriei.

Delegațiile tuturor statelor participante au fost anunțate în ordine alfabetică, iar țara gazdă, Austria, a venit ultima în fața publicului și a presei, în semn de respect pentru invitați.

Evenimentul a avut loc între Burgtheater și faimoasa piață a primăriei din Viena, iar covorul nu a fost roșu ci turcoaz, culoarea principalului partener al competiției, o companie de produse cosmetice, potrivit TVR Info.

Cele 35 de delegații, printre care și cea a României, au fost întâmpinate de mascota de anul acesta, numită Auri, un joc de cuvinte între metalul prețios și numele țării gazdă.

"Vrem să ne bucurăm de această experienţă. Mulţumesc foarte mult că ne susţineţi, sper că vă plac costumele noastre şi, desigur, ne vedem în a doua semifinală. Nu uitaţi, fiţi originali, vă iubesc atât de mult", a spus Alexandra Căpitănescu.

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, intră în concurs pe 14 mai, în semifinala a doua.

Calendarul Eurovision 2026

Semifinala 1 este programată pe 12 mai, iar semifinala 2, în care va participa și România, pe 14 mai. Reprezentanta României va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia şi Letonia. Marea finală este pe 16 mai.

Toate cele trei etape vor fi transmise în direct de TVR 1, începând cu ora 22:00.