Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Delegația României, încrezătoare înainte de Eurovision: „Ne vom întoarce în ţară mândri că suntem români”

Alexandra Căpitănescu și colegii ei de trupă, care vor reprezenta România la Eurovision, au plecat duminică la Viena, unde, în perioada 12 - 16 mai, se vor desfășura semifinalele şi finala ediţiei din acest an.

Delegaţia României la Eurovision a plecat la Viena FOTO Inquam / Ovidiu Micsik
Încrezătoare, Alexandra a subliniat că lunile de repetiții intense au pregătit echipa pentru un show memorabil.

Momentul mult aşteptat a sosit. După luni intense de pregătire pentru semifinala din 14 mai, suntem gata să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest 2026. Pornim cu determinare, emoţii constructive, curaj şi mult entuziasm către cea mai mare scenă muzicală din Europa. 'Choke Me' este mai mult decât o piesă - este momentul nostru de eliberare, energia noastră comună şi şansa de a cuceri publicul. Ne dorim să-i facem mândri pe toţi românii, atât prin prestaţia noastră, cât şi prin revenirea pe scena Eurovision. Abia aşteptăm să ajungem la Viena, să începem repetiţiile oficiale, să ne reîntâlnim cu ceilalţi concurenţi şi să trăim din plin această experienţă unică. Le mulţumim din suflet tuturor celor care ne-au fost alături în aceste luni şi care au contribuit la visul nostru - acela de a readuce România în competiţie cu forţă şi încredere”, a declarat artista, amintindu-le susținătorilor că pot vota România în a doua semifinală prin SMS sau online, folosind codul „03”.

Alexandra Căpitănescu FOTO Inquam / Ovidiu Micsik
Smaranda Vornicu, șefa delegației, a precizat că staging-ul pregătit este unul complex, menit să onoreze spiritul creativ românesc în fața a sute de milioane de telespectatori.

Avem un concept care pune în valoare mesajul piesei şi vocea Alexandrei, susţinute de o echipă de excepţie, care - prin talent, determinare şi efort susţinut - întruchipează spiritul creativ românesc. Ne dorim un moment care să reprezinte ţara noastră cu forţă şi coerenţă pe scena acestui concurs, cu un public global de sute de milioane”, a spus Smaranda Vornicu, citată în comunicat.

La rândul său, Iuliana Marciuc, responsabilul de proiect, a punctat parcursul ambițios al Selecției Naționale, care a culminat cu alegerea Alexandrei în luna martie. Echipa mizează pe o prestație care să impresioneze atât juriile internaționale, cât și publicul global.

Plecăm astăzi la Viena spre un nou început, cu un singur deziderat: vom cuceri publicul din toată Europa şi juriile internaţionale şi ne vom întoarce în ţară mândri că suntem români. Povestea continuă", a transmis ea.

Calendarul evenimentelor: Când și unde urmărim concursul

Primele contacte cu scena sunt programate chiar de luni. 

Semifinala 1 este programată pe 12 mai, iar semifinala 2, în care va participa și România, pe 14 mai. Reprezentanta României va concura alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveţia, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia şi Letonia.

Marea finală este pe 16 mai.

Toate cele trei etape vor fi transmise în direct de TVR 1, începând cu ora 22:00.

Până în prezent, cele mai bune clasări ale României rămân cele două locuri 3 (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010)  și locul 4 ocupat în 2006 de Mihai Trăistariu la Atena.

