Reprezentanta României la Eurovision rupe tăcerea despre piesa „Choke Me”. Ce mesaj transmite de fapt melodia care a stârnit controverse

Tânăra artistă Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, a vorbit deschis despre piesa „Choke Me” și controversele apărute în jurul mesajului acesteia.

Într-un interviu acordat Agerpres, artista a transmis că obiectivul său este unul clar: „Ne dorim să fim cât mai sus (...) și cred că România merită, după foarte mulți ani, un moment de glorie acolo”.

Deși titlul piesei a stârnit numeroase reacții, inclusiv critici legate de un presupus mesaj violent, Alexandra Căpitănescu respinge ferm aceste interpretări.

„Am citit foarte multe articole cum că piesa ar fi considerată violentă ca mesaj, dar mie nu mi se pare, nu ăsta a fost scopul și sunt împotriva violenței. Cred că, așa cum spun și în piesă, singurul antidot pentru orice este iubirea”, a explicat artista.

Ea spune că, de fapt, piesa are o semnificație profund personală și simbolică.

„«Choke Me» înseamnă, de fapt, sufocă-mă cu iubirea ta. Mă adresez mie însămi, acelei părți care mă sufocă cu gânduri negative. Vreau să fie înlocuite cu dragoste, ca să pot fi creativă”, a detaliat cântăreața.

Artista este convinsă că succesul la Eurovision nu ține de popularitatea online, ci de momentul live.

„Cred în acele trei minute care pot face minuni. Nu contează câți urmăritori ai pe rețelele sociale, contează ce se întâmplă pe scenă”, a spus ea.

În ciuda criticilor primite după câștigarea selecției naționale, Alexandra Căpitănescu spune că a ales să vadă totul ca pe o oportunitate de evoluție.

„În primele zile am fost afectată de mesajele de hate, dar apoi mi-am dat seama că toate fac parte din procesul meu de dezvoltare ca artist”, a mărturisit aceasta.

România va participa la Eurovision 2026, organizat la Viena, unde semifinalele vor avea loc pe 12 și 14 mai, iar finala pe 16 mai.

Alături de Alexandra Căpitănescu, pe scenă vor urca și membrii trupei sale, care transmit același mesaj: piesa este despre iubire și energie, nu despre violență, iar publicul este invitat să voteze România dacă rezonează cu momentul artistic.