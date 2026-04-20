Video Schimbare de strategie a României la Eurovision 2026: Alexandra Căpitănescu lansează o nouă versiune a piesei „Choke Me”

Criticată pentru versurile considerate provocatoare, Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, revine cu „Choke Me (Piano Version)”, o variantă în care renunță la elementele sonore puternice în favoarea unei interpretări sensibile.

Piesa a stârnit controverse încă de la lansare, unii critici susținând că titlul și anumite versuri ar putea sugera practici riscante.

Activiștii împotriva violenței sexuale au declarat că piesa, în care expresia „choke me” („strangulează-mă”) este repetată de 30 de ori pe parcursul celor trei minute, „se joacă cu viețile tinerelor”.

Artista a respins, însă, aceste interpretări și a explicat faptul că mesajul real este unul profund personal, centrat pe ideea iubirii ca formă de vindecare, potrivit Agerpres.

„Sufocă-mă cu iubirea ta sau cu iubirea mea” este o metaforă a echilibrului emoțional și a nevoii de iubire de sine, a spus Alexandra Căpitănescu.

„În centrul mesajului se află ideea că iubirea este singurul antidot pentru orice, iar acest lucru devine mai puternic în forma minimalistă a piesei. Versul <Love me, make my lungs explode> capătă o semnificaţie profund personală, reprezentând momentul în care artista îşi dă libertate totală de exprimare: o explozie de bucurie, autenticitate şi creativitate, în care <asta sunt eu>”, a transmis Alexandra Căpitănescu, într-un comunicat transmis de Universal Music România.

Piesa este compusă de Alexandra Căpitănescu, Călin Grajdan, Elvis Silitra şi Ştefan Condrea, versurile fiind semnate de Alexandra Căpitănescu şi Elvis Silitra, iar producţia realizată de Bogdan Stoican şi Thomas Circota, care au semnat şi mixul şi masterul.

Videoclipul noii versiuni este realizat de Vlad Preda şi editat de Isabella Szanto,

România va participa la Eurovision 2026, organizat la Viena, unde semifinalele vor avea loc pe 12 și 14 mai, iar finala pe 16 mai.