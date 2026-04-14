Guvernul francez, „foarte determinat” să interzică concertul lui Kanye West la Marsilia

Ministrul de Interne al Franţei, Laurent Nunez, este „foarte determinat” să interzică concertul pe care rapperul american Kanye West îl avea programat în Marsilia, pe 11 iunie.

Anturajul ministrului a declarat pentru AFP că sunt analizate toate opțiunile pentru a interzice concertul rapperului din Franța, confirmând o informație apărută inițial în Liberation, potrivit Agerpres.

Autorităţile din Ţările de Jos au anunţat că nu prevăd o interdicţie pentru show-urile acestuia de la începutul lunii iunie.

Potrivit anturajului lui Laurent Nunez, ministrul a discutat cu autoritățile locale despre posibilitatea interzicerii concertului, idee susținută și de primarul din Marsilia, Benoît Payan, care s-a opus încă din martie venirii rapperului.

„Refuz ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura şi nazismul fără nicio ruşine. Kanye West nu este binevenit pe Velodrom (stadionul unde ar trebui să aibă loc concertul - n.red.), templul nostru al convieţuirii şi al tuturor locuitorilor din Marsilia”, a declarat el.

Pe 7 aprilie, artistul american a primit interdicție de intrare în Marea Britanie, în contextul în care trebuia să cânte la festivalul Wireless din Londra.

Ulterior, organizatorii au anunțat că festivalul nu va mai avea loc în luna iulie, după anunțul guvernului.

„Ministerul de Interne a retras autorizația ETA a lui Ye, refuzându-i intrarea în Regatul Unit. Ca urmare, festivalul Wireless este anulat, iar toți deținătorii de bilete vor primi rambursări.

Ca în cazul fiecărei ediții a festivalului Wireless, mai mulți factori implicați au fost consultați înainte de a-l programa pe Ye, iar la acel moment nu au fost semnalate probleme. Antisemitismul, sub orice formă, este condamnabil și recunoaștem impactul real și personal pe care aceste probleme l-au avut.

Așa cum a declarat Ye astăzi, el recunoaște că simplele cuvinte nu sunt suficiente și, în ciuda acestui fapt, speră să i se ofere oportunitatea de a începe un dialog cu comunitatea evreiască din Regatul Unit.”