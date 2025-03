Kanye West a stârnit un nou val de controverse după un interviu în care a vorbit despre fosta sa soție, Kim Kardashian, și relația cu cei patru copii ai lor.

În cadrul conversației de o oră, publicate duminică pe YouTube, rapperul de 47 de ani, cunoscut acum sub numele de Ye, a afirmat că regretă faptul că a avut copii cu Kim Kardashian.

„A fost greșeala mea”, a spus el. „După primele două luni cu ea, mi-am dat seama că nu vreau să am copii cu această persoană, dar nu asta a fost voia lui Dumnezeu”.

West a continuat să se plângă de lipsa controlului asupra copiilor săi, susținând că nu are drepturi egale asupra imaginii și influenței acestora. „Cum să fie custodie comună dacă eu nu am un cuvânt de spus? Copiii mei sunt celebrități și eu nu am niciun cuvânt de spus. Această femeie albă și familia ei au controlul asupra acestor copii negri extrem de influenți, care sunt pe jumătate copiii lui Ye”, a declarat artistul.

Kanye West și Kim Kardashian au fost căsătoriți timp de șase ani, din 2014 până în 2021, și au împreună patru copii: North (11 ani), Saint (9 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (5 ani). Recent, artistul a criticat-o dur pe fosta sa soție pentru influența pe care aceasta o are asupra copiilor lor, mai ales în contextul colaborării fiicei lor North cu rapperul Playboi Carti.

În plus, rapperul a șocat publicul nu doar prin declarațiile sale, ci și prin vestimentația aleasă pentru interviul acordat lui DJ Akademiks. La un moment dat, el a schimbat ținuta deja scandaloasă (un tricou de la rapperul Sean „Diddy” Combs și un lanț cu svastică) într-o ținută inspirată de Ku Klux Klan (KKK), o organizație extremistă din SUA, cunoscută pentru promovarea supremației albe și atacurile asupra minorităților, în special afro-americani.

Alegerea sa vestimentară i-a lăsat fără cuvinte pe cei prezenți. Kanye a spus că și-a făcut acest costum la comandă, împreună cu o variantă albă. Când a fost întrebat dacă și-a purtat ținuta în public, acesta a răspuns că a vrut să o poarte, dar și-a făcut griji că „mă vor duce la spital pentru ținuta mea”.

În timpul interviului, artistul a susținut și că actuala sa soție, Bianca Censori, își dorește un copil cu el pentru a salva căsnicia lor, în ciuda zvonurilor despre un posibil divorț.

De asemenea, West a reiterat atacurile sale pe rețelele sociale, unde a postat mesaje controversate, inclusiv comentarii antisemite, care au dus la închiderea magazinului său online de către Shopify. Printre afirmațiile sale, West l-a lăudat pe Hitler, s-a autointitulat nazist și a respins antisemitismul, spunând că este „doar niște rahat inventat de evrei” .

Anti-Defamation League a reacționat imediat: „Dacă mai era nevoie de o dovadă a antisemitismului lui Kanye, acesta a ales să vândă un tricou cu o svastică pe site-ul său. Mai mult, acesta a fost etichetat cu codul «HH-01», care face referire la «Heil Hitler»”.

Declarațiile lui Kanye West continuă să provoace reacții negative din partea publicului, a industriei muzicale și a foștilor săi colaboratori, mulți dintre aceștia alegând să se distanțeze de el.