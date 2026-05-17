Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
Românul din spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026. Cine este cel cunoscut pe scena internațională sub numele Monoir

Constănțeanul Cristian Tarcea, cunoscut pe scena internațională sub numele Monoir, se numără printre creatorii hitului cu care Bulgaria a cucerit Eurovision 2026. Artistul român este unul dintre compozitorii și producătorii piesei „Bangaranga”, melodia cu care DARA a obținut trofeul în finala desfășurată la Viena.

Cristian Tarcea, alături de DARA. FOTO FB Cristian Tarcea

Interpretată de artista bulgară DARA, piesa a impresionat atât juriile, cât și publicul european, acumulând 516 puncte și devenind unul dintre momentele definitorii ale competiției. 

Originar din Constanța, Cristian Tarcea este considerat unul dintre cei mai influenți producători români ai ultimilor ani, potrivit Stirilemedia.ro.

Sub proiectul Monoir, el a lansat numeroase piese dance‑pop care au depășit granițele țării și au adunat miliarde de ascultări și vizualizări online.

Succesul de la Eurovision confirmă parcursul său profesional: cu peste 15 ani de experiență în producție și compoziție, Tarcea a făcut parte și din juriul Selecției Naționale Eurovision România 2026, fiind recunoscut ca un nume solid în industria muzicală europeană.

„Bangaranga”, realizată în colaborare cu producătorul grec Dimitris Kontopoulos, a fost descrisă de presa internațională drept un amestec energic de ritmuri moderne și influențe dance‑pop, devenind rapid una dintre piesele cele mai discutate ale ediției.

Cristian Tarcea studiaz[ muzica de la vârsta de cinci ani

Născut în 1993 la Constanța, Cristian Tarcea a devenit o prezență constantă în industria internațională, iar succesul piesei „Bangaranga”, câștigătoarea Eurovision 2026, îi confirmă statutul, potrivit Digi24.

A început studiul muzicii la vârsta de cinci ani, iar din 2008 s‑a orientat către compoziție și producție. În 2012 a fondat propria casă de discuri, Thrace Music, care a devenit și studioul său principal de creație. De-a lungul timpului, a studiat pianul, percuția și teoria muzicală, absolvind Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, apoi Facultatea de Arte, specializarea Pedagogie Muzicală.

Ca producător, Monoir a colaborat cu nume importante ale scenei românești, precum Antonia, Alexandra Stan sau Sasha Lopez, iar piesele sale au acumulat miliarde de ascultări online. Unul dintre cele mai mari hituri ale sale, „The Violin Song” (2016), realizat alături de Osaka și Brianna, a depășit 80 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Finala Eurovision 2026, organizată la Viena, a fost marcată de o competiție strânsă, un interes public ridicat și o prezență puternică a țărilor din Europa Centrală și de Est.

România a încheiat finala pe locul 3, prin Alexandra Căpitănescu

Amintim că Alexandra Căpitănescu a urcat pe scenă cu numărul 24 și a încheiat competiția pe locul al treilea.

 Dacă juriile au tratat piesa României cu reținere, publicul european a votat masiv pentru Alexandra Căpitănescu, ea obținând 232 de puncte la televot și un total 296, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii, iar acest val de susținere a ridicat România până pe podiumul competiției.

Cea mai mare surpriză neplăcută a venit din Republica Moldova, țară de la care publicul din România se aștepta la un sprijin consistent. Cele doar 3 puncte acordate de juriul moldovean au provocat reacții intense, inclusiv peste Prut, unde mulți spun că decizia nu reflectă votul publicului.  

