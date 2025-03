Ce muzică îi face să danseze pe liderii lumii. Melodiile care animă Palatul Buckingham

Regele Charles al III-lea a dezvăluit o latură mai puțin cunoscută a personalității sale – pasiunea sa pentru muzică, un mix eclectic de stiluri și ritmuri care reflectă diversitatea culturală a Commonwealth-ului.

Într-un gest deosebit cu ocazia Zilei Commonwealth-ului, care se sărbătorește în fiecare an pe 10 martie, monarhul a împărtășit public un playlist personal, care nu doar că adună câteva dintre piesele sale preferate, dar celebrează și legăturile istorice și culturale ce unesc cele 56 de state membre ale organizației, relatează The Telegraph.

De la Beyoncé la Bob Marley: o selecție muzicală ce unește lumea

De la sunetele energice ale lui Bob Marley și Beyoncé, până la ritmurile irezistibile ale lui Kylie Minogue și melodiile clasice care-i amintesc de copilărie, playlistul regal include piese ce îmbină perfect trecutul cu prezentul. „Când ascult Upside Down al Dianei Ross sau The Loco-Motion interpretat de Kylie Minogue, nu pot să stau locului”, a mărturisit Regele, adăugând cu un zâmbet: „Poate reușesc și acum să mai dansez pe ele!”.

Pe lângă aceste hituri celebre, playlistul Regelui este presărat cu melodii din întreaga lume, fiecare cu o poveste unică. Din Jamaica vine Bob Marley cu melodia Could You Be Loved, iar din Noua Zeelandă, soprana Dame Kiri te Kanawa aduce un omagiu tradiției maori. Michael Bublé din Canada și Davido, un artist nigerian, completează lista, fiecare piesă fiind un omagiu adus diversității culturale din Commonwealth. Regele a ales melodia Haven’t Met You Yet ca una dintre cele 16 piese din selecția sa.

La Vie en Rose, de asemenea, a fost inclusă în playlist, interpretată de „superba Grace Jones”, pe care regele și soția sa o cunosc de mult timp. Printre artiștii moderni se numără Raye, pe care Regele l-a întâlnit la Battersea Power Station, la un eveniment organizat de King’s Trust, iar Africa de Sud este reprezentată de Miriam Makeba cu The Click Song, în timp ce Caraibele de Hot Hot Hot al lui Arrow și Jamaica de My Boy Lollipop interpretat de Millie Small, născută în Jamaica.

Anoushka Shankar cântă Indian Summer la sitar, iar artista din Malaezia, Siti Nurhaliza, povestește despre „dragostea care este mai puternică decât timpul” în Anta Permana.

Regele a mărturisit că a fost „surprins, dar încântat” să fie invitat să creeze acest program și playlist. A acceptat invitația deoarece i s-a părut „o modalitate interesantă și inovativă de a celebra Ziua Commonwealth-ului din acest an”.

În ciuda faptului că Statele Unite nu fac parte din organizație, Regele a ales să includă în playlist și melodia Crazy In Love a inconfundabilei Beyoncé, ca semn de apreciere pentru contribuția sa la evenimentul Prince’s Trust (organizație caritabilă din Regatul Unit, fondată în 1976 de către Charles pe vremea când era prinț) din 2003. „Este una dintre cele mai fidele susținătoare ale Prince’s Trust, iar eu o felicit cu această ocazie pentru câștigarea premiului Grammy pentru «Albumul anului»”, a spus Regele, aducându-și aminte de întâlnirea cu artista în urmă cu mai bine de două decenii.

Playlist-ul cuprinde și melodii din perioada de aur a muzicii

Playlistul regal include și amintiri personale. Melodia The Very Thought of You a legendarului Al Bowlly, un cântec care îi evocă amintiri despre bunica sa, Regina Mamă, face parte din selecția monarhului, alături de alte piese de colecție care aduc în prim-plan atmosfera muzicală a anilor 1920 și 1930. „Acestea erau vremuri în care muzica rămânea în suflet, datorită versurilor memorabile și ritmurilor irezistibile”, a mărturisit Regele, rememorând perioada de aur a muzicii.

O călătorie sonoră prin diversitatea Commonwealth-ului

Playlistul, intitulat The King’s Music Room, este disponibil pe Apple Music - un canal de radio global care transmite muzică, interviuri cu artiști, emisiuni și alte programe speciale - iar Regele Charles a fost de acord să fie ghidul ascultătorilor într-o călătorie sonoră plină de ritmuri molipsitoare și momente emoționante. Programul, difuzat începând de luni, 10 martie, cu ocazia Zilei Commonwealth-ului, poate fi ascultat în trei emisiuni, cu speranța că toți ascultătorii vor descoperi ceva nou și interesant din „minunata diversitate a Commonwealth-ului modern”.

Ziua Commonwealth-ului este o sărbătoare anuală marcată în a doua zi de luni din martie de state membre ale organizației, majoritatea foste teritorii ale Imperiului Britanic. Această zi simbolizează legăturile istorice, culturale și economice dintre țările membre și promovează valori precum cooperarea, democrația și dezvoltarea durabilă.

Commonwealth-ul este o organizație internațională formată din 56 de state membre, care colaborează pe baza unor valori comune precum democrația, drepturile omului și dezvoltarea sustenabilă. Termenul „commonwealth” provine din limba engleză veche și înseamnă „bunăstare comună”, reflectând scopul organizației de a promova colaborarea și prosperitatea colectivă, indiferent de trecutul lor istoric.

Organizația include state din întreaga lume, de la Regatul Unit, Malta și Cipru, până la țări din Africa (Nigeria, Africa de Sud, Ghana), Asia (India, Pakistan, Singapore), Pacific (Australia, Noua Zeelandă, Fiji) și America de Nord (Canada) și Caraibe (Jamaica și Bahamas). Cel mai nou membru al Commonwealth-ului este Gabon, care a aderat în 2022.

Deși Statele Unite nu fac parte din organizație, multe foste colonii britanice din America, precum Canada și Bahamas, sunt membre. În trecut, țări precum Irlanda și Zimbabwe au făcut parte din Commonwealth, dar s-au retras.

Așadar, dacă vrei să afli ce muzică îi face să danseze pe cei mai mari lideri ai lumii și să te lași purtat de ritmurile universale ale acestei organizații globale, nu rata playlistul regal al Regelui Charles – o adevărată sărbătoare muzicală a diversității culturale.