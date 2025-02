Premiile Grammy 2025. Shakira și Beyonce, pe lista marilor câșigători

Beyoncé, cel mai premiat artist din istoria premiilor Grammy, a obţinut duminică seară, la Los Angeles, cel mai important premiu Grammy al carierei, care îi lipsea din palmares, cel pentru cel mai bun album al anului.

Cântăreaţa, care a intrat în cursă cu 11 nominalizări, a reuşit să câştige premiul pentru cel mai bun album cu materialului său discografic "Cowboy Carter", ce marchează o incursiune a vedetei pop americane în universul muzicii country, potrivit Agerpres.

Beyonce a concurat la această categorie cu marea sa rivală, Taylor Swift, care a câştigat acest premiu de patru ori. Swift a fost nominalizată pentru albumul "The Tortured Poets Department".

De asemenea, la această categorie au mai fost nominalizate discurile "Short n' Sweet" (Sabrina Carpenter), "Brat" (Charli XCX), "Hit Me Hard and Soft" (Billie Eilish), "The Rise and Fall of a Midwest Princess" (Chappell Roan), Andre 3000 ("New Blue Sun") şi Jacob Collier ("Djesse Vol. 4").

Cel mai bun album pop latino

Shakira a câştigat duminică premiul Grammy pentru cel mai bun album pop latino cu cel de-al doisprezecelea său album de studio, "Las mujeres ya no lloran" (Femeile nu mai plâng n.r.), învingându-i pe alţi muzicieni de talia braziliencei Anitta sau a portoricanului Luis Fonsi în cea de-a 67-a ediţie a premiilor industriei muzicale, desfăşurată la Los Angeles.

Câştigătorii sunt aleşi pe baza voturilor exprimate de cei aproximativ 13.000 de cântăreţi, compozitori, producători, ingineri de sunet şi alţi profesionişti din industria muzicală care fac parte din Recording Academy, instituţia care decernează premiile Grammy.