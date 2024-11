Beyonce va domina premiile Grammy de anul acesta. Câte nominalizări a obținut până acum

Celebra artistă Beyonce a adunat deja nominalizări la 11 categorii la premiile Grammy din februarie 2025, pentru albumul „Cowboy Carter”, a anunţat vineri Recording Academy.

Cu toate acestea, artista texană se va confrunta cu Taylor Swift la categoria cel mai bun album, dar și pentru noi artiști precum Charli XCX, Chappell Roan şi Sabrina Carpenter.

Post Malone a adunat la rândul său șapte nominalizări la categoriile country, pentru albumul „F-1 Trillion” lansat în august. De asemenea, piesa „I Had Some Help”, unde a colaborat cu Morgan Wallen, este nominalizată la categoria Cântec country şi Duo/grup country. Malone este la egalitate cu Billie Eilish, Kendrick Lamar şi Charli XCX.

Kendrick Lamar, celebrul rapper din Compton, California, are două nominalizări pentru piesa „Not Like Us”, lansată ca un atac în timpul conflictului cu artistul canadian Drake.

Anul trecut, femeile au dominat categoriile majore la premiile Grammy. La categoria Albumul anului, alături de „Cowboy Carter” se află albumul new age, alt-jazz „New Blue Sun” al lui André 3000 şi „Djesse Vol. 4” al multi-instrumentistului Jacob Collier. Vedetele pop în ascensiune Carpenter şi Roan completează lista, cu „Short n' Sweet” şi „The Rise and Fall of a Midwest Princess”, precum şi „The Tortured Poets Department” a lui Swift, „Hit Me Hard and Soft” a lui Eilish şi „BRAT” a lui Charli XCX .

Taylor Swift a doborât anul trecut a doborât recordul pentru cele mai multe victorii la categoria albumul anului. Anul acesta, devine prima femeie cu din istorie cu șapte nominalizări la această categorie.

La categoria Cântecul anului, Beyoncé este însoţită de Eilish cu „Birds of a Feather”, Swift şi Post Malone cu „Fortnight”, „Good Luck, Babe!” a lui Roan, „Please Please Please” a lui Carpenter, „Not Like Us” a lui Lamar, „Die With A Smile” a lui Lady Gaga şi Bruno Mars şi „A Bar Song (Tipsy)” a lui Shaboozey.

Premiile Grammy vor fi difuzate anul acesta în 2 februarie, în direct pe CBS şi Paramount+, de la Crypto.com Arena din Los Angeles.