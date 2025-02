Regele Charles, un monarh perfecționist și exigent. Cum se poartă cu servitorii

Regele Charles al III-lea este recunoscut pentru atenția la detalii și pentru standardele ridicate pe care le impune personalului său.

Deși foștii angajați ai monarhului susțin că el și Regina Camilla își tratează în general bine echipa, există momente în care regele își pierde cumpătul, mai ales atunci când lucrurile nu sunt realizate exact conform așteptărilor sale.

Perfecționismul regelui

Potrivit cărții Yes, Doam: The Secret Life of Royal Servants, citată de Daily Mail, Charles poate avea izbucniri de frustrare dacă un detaliu nu corespunde exigențelor sale. Un fost servitor regal a descris astfel comportamentul monarhului:

„Charles are momente de iritare pentru lucruri aparent mărunte - dacă nu primește ceașca de ceai potrivită, dacă pantofii nu sunt lustruiți impecabil sau dacă pasta de dinți nu este întinsă exact cum îi place.”

Pentru alții, aceste aspecte pot părea neînsemnate, însă pentru rege sunt esențiale. Totuși, potrivit expertului regal Tom Quinn, Charles regretă imediat astfel de izbucniri.

Momente tensionate în public

Regele Charles nu și-a ascuns temperamentul nici în fața camerelor de filmat. În 2022, în timpul unei vizite la Castelul Hillsborough, s-a enervat vizibil când un stilou nu a funcționat corect în timp ce semna cartea de vizitatori, exclamând iritat: „Nu pot suporta acest lucru.”

Cu câteva zile înainte de acest eveniment, în timpul ceremoniei de proclamare ca rege, a fost surprins făcând un gest nervos către un consilier, cerându-i să mute un vas de cerneală care îl incomoda.

Un alt moment tensionat a avut loc chiar în ziua încoronării sale, când, în fața Westminster Abbey, a fost auzit spunând exasperat: „Nu putem fi niciodată la timp.” Aceste reacții sugerează că punctualitatea și organizarea sunt aspecte fundamentale pentru el.

Moștenire de familie

Nu doar Charles este cunoscut pentru tendința de a se enerva repede. Potrivit lui Tom Quinn, și fiii săi, Prințul William și Prințul Harry, au manifestat același comportament.

„Amândoi au reacții impulsive. De-a lungul vieții, multe lucruri au fost făcute pentru ei, așa că sunt foarte pretențioși. Li se pare absolut normal”, a declarat un fost membru al personalului.

Cartea sugerează că această atitudine derivă din faptul că, fiind crescuți în lux, nu au fost nevoiți să se ocupe singuri de sarcinile cotidiene, ceea ce i-a făcut mai puțin toleranți la momentele în care lucrurile nu decurg conform dorințelor lor.