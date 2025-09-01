search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Evenimente rușinoase pentru Italia, după Mondiale de înot. Două înotătoare, arestate pe aeroport după ce au fost prinse la furat

0
0
Publicat:

Benedetta Pilato, înotătoare de origine italiană, medaliată cu bronz în proba de 100 metri bras la Campionatele Mondiale din Singapore, și Chiara Tarantino, au fost reținute de către autoritățile din cadrul aeroportului din Singapore pentru furt din magazine, conform NY Post.

Benedetta Pilato, înotătoare medaliată cu bronz la CM din Singapoare Foto/Instagram
Benedetta Pilato, înotătoare medaliată cu bronz la CM din Singapoare Foto/Instagram

Cele două sportive au fost arestate și eliberate, la scurt timp, de către autoritățile italiene, prin intervenția Amabasadei. Conform declarațiilor oferite de către Pilato, furtul a fost fără intenție, cele două revenind în țara lor natală.

Furtul ar fi avut loc în cadrul intervalului de timp în care cele două înotătoare ar fi trebuit să aibă activități de odihnă și relaxare.

„Momente dificile, care m-au afectat grav!”

Benedetta și Chiara au colaborat, încă din început, cu autoritățile locale. Conform Gazzetta dello Sport, Chiara Tarantino ar fi pus o serie de obiecte în valiza lui Pilato, existând chiar și dovezi video din interiorul magazinului.

„În zilele în care ar fi trebuit să fie dedicate în principal odihnei și relaxării mentale, am trecut, departe de casă, prin momente deosebit de dificile, care, din fericire s-au dovedit a fi independente de voința mea, dar care m-au afectat grav.

Din fericire, incidentul s-a încheiat după câteva ore, fără consecințe, datorită transparenței maxime de care am dat dovadă față de autoritățile aeroportuare din Singapore!, a mai scris înotătoarea, pe rețelele de socializare.

Și-au învățat lecția: „Acum știu ce este responsabilitatea!”

Pilato a afirmat că a învățat o lecție foarte importantă, după ce a trecut prin acest moment care i-ar putea păta reputația sportivă.

„Nu am intenționat niciodată să fac gesturi nepotrivite, iar cei care mă cunosc știu cât de mult îmi pasă de valorile sportive, corectitudinea și onestitatea personală. Din această experiență, am învățat lecții importante despre prudență, responsabilitate individuală și valoarea oamenilor din jurul meu!, a mai spus Benedetta Pilato.

„Vom evalua cu atenție problema!”

Federația Italiană de Natație va analiza cu atenție situația delicată și va lua măsuri împotriva celor două sportive: „Deși condamnă incidentul, Federația Italiană de natație își rezervă dreptul de a evalua cu atenție problema!.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
digi24.ro
image
Rovinieta se scumpește de la 1 septembrie 2025. Cât plătesc în plus șoferii pentru taxa de drum. Noile tarife
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
gandul.ro
image
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
mediafax.ro
image
Firma nurorii lui Călin Georgescu, dată în judecată din cauza datoriilor. Ce sumă a fost obligată să plătească compania controlată de soția lui Cosmin Georgescu
fanatik.ro
image
Avocata care și-a vândut casa pentru a finanța trei asasinate vrea să scape cu suspendare. Apărarea: „Va opta pentru procedura simplificată”
libertatea.ro
image
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct și a făcut ravagii: „Gata, îl scoatem din lot! O să rămână în club”
gsp.ro
image
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Filmul accidentului din Cluj: Un pasager a murit strivit sub greutatea altuia. "Am simţit că alunecăm"
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Trump rupe tăcerea după ce s-a aflat că e la un pas de moarte! A explicat exact ce se întâmplă, ce sunt semnele de pe mâini
playtech.ro
image
Mitică Dragomir, la un pas să fie linşat pe Giuleşti: “M-a aşteptat unul să bage şurubelniţa în mine că n-a câştigat Rapidul!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali i-a decis soarta lui Elias Charalambous, imediat după CFR - FCSB 2-2
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a murit în județul Cluj, în urma unui accident teribil! Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție
kanald.ro
image
Pedala de accelerație are o funcție ascunsă în mașinile hibride și puțini șoferi...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Lovitură pentru pensionari! Sute de mii de seniorii plătesc CASS chiar dacă au pensie sub 3.000 lei
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
Prințesa Diana și Prințul Harry mic, în 1986, Profimedia jpg
Prințul Harry mărturisește că toată viața sa va regreta ultima discuție pe care a avut-o cu mama sa
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, lângă Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Fotografia a stârnit un val de reacții: „Am primit unele comentarii pline de hate”

OK! Magazine

image
Prințul Harry mărturisește că toată viața sa va regreta ultima discuție pe care a avut-o cu mama sa

Click! Pentru femei

image
Nativii care au cele mai mari șanse să devină cunoscuți

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?