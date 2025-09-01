Evenimente rușinoase pentru Italia, după Mondiale de înot. Două înotătoare, arestate pe aeroport după ce au fost prinse la furat

Benedetta Pilato, înotătoare de origine italiană, medaliată cu bronz în proba de 100 metri bras la Campionatele Mondiale din Singapore, și Chiara Tarantino, au fost reținute de către autoritățile din cadrul aeroportului din Singapore pentru furt din magazine, conform NY Post.

Cele două sportive au fost arestate și eliberate, la scurt timp, de către autoritățile italiene, prin intervenția Amabasadei. Conform declarațiilor oferite de către Pilato, furtul a fost fără intenție, cele două revenind în țara lor natală.

Furtul ar fi avut loc în cadrul intervalului de timp în care cele două înotătoare ar fi trebuit să aibă activități de odihnă și relaxare.

„Momente dificile, care m-au afectat grav!”

Benedetta și Chiara au colaborat, încă din început, cu autoritățile locale. Conform Gazzetta dello Sport, Chiara Tarantino ar fi pus o serie de obiecte în valiza lui Pilato, existând chiar și dovezi video din interiorul magazinului.

„În zilele în care ar fi trebuit să fie dedicate în principal odihnei și relaxării mentale, am trecut, departe de casă, prin momente deosebit de dificile, care, din fericire s-au dovedit a fi independente de voința mea, dar care m-au afectat grav.

Din fericire, incidentul s-a încheiat după câteva ore, fără consecințe, datorită transparenței maxime de care am dat dovadă față de autoritățile aeroportuare din Singapore!”, a mai scris înotătoarea, pe rețelele de socializare.

Și-au învățat lecția: „Acum știu ce este responsabilitatea!”

Pilato a afirmat că a învățat o lecție foarte importantă, după ce a trecut prin acest moment care i-ar putea păta reputația sportivă.

„Nu am intenționat niciodată să fac gesturi nepotrivite, iar cei care mă cunosc știu cât de mult îmi pasă de valorile sportive, corectitudinea și onestitatea personală. Din această experiență, am învățat lecții importante despre prudență, responsabilitate individuală și valoarea oamenilor din jurul meu!”, a mai spus Benedetta Pilato.

„Vom evalua cu atenție problema!”

Federația Italiană de Natație va analiza cu atenție situația delicată și va lua măsuri împotriva celor două sportive: „Deși condamnă incidentul, Federația Italiană de natație își rezervă dreptul de a evalua cu atenție problema!”.