Video „Patimile lui Hristos”, filmul regizat de Mel Gibson, va avea două continuări. Când se lansează „Învierea lui Hristos”

Mult așteptata continuare a filmului „Patimile lui Hristos” al lui Mel Gibson va fi împărțită în două filme, fiecare parte urmând să fie lansată în 2027.

„Învierea lui Hristos, partea întâi” este programată pentru Vinerea Mare, 26 martie, iar partea a doua este programată pentru 40 de zile mai târziu, în ziua Înălțării, 6 mai. Lionsgate va lansa filmele în cinematografe.

„Învierea lui Hristos” este continuarea filmului epic biblic din 2004, „Patimile lui Hristos”, care, până anul trecut, era filmul cu rating R cu cele mai mari încasări din toate timpurile la box-office-ul intern, cu 370 de milioane de dolari, potrivit variety

Acest record a fost recent depășit de filmul Disney „Deadpool & Wolverine”, care a încasat suma colosală de 636 de milioane de dolari pe plan intern.

„Patimile lui Hristos” rămâne unul dintre cele mai mari filme independente din toate timpurile, cu 610 milioane de dolari la nivel global, față de un buget de producție de 30 de milioane de dolari.

Drama spune povestea ultimelor 12 ore din viața pământească a lui Iisus Hristos. În rolul lui Iisus joacă Jim Caviezel, iar rolul Mariei este jucat de actrița română Maia Morgenstern.

Pe lângă succesul comercial, filmul a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun machiaj, cea mai bună imagine și cea mai bună coloană sonoră originală.

Gibson a descris continuările ca fiind o „călătorie acidă”, adăugând că „nu a citit niciodată ceva asemănător” scenariilor, pe care regizorul le-a scris împreună cu Randall Wallace.

După cum sugerează titlul, se așteaptă ca intriga să se concentreze pe învierea lui Iisus Hristos.

Gibson, a cărui carieră a fost afectată de mai multe controverse în afara ecranului, s-a întors la realizarea de filme de studio pentru prima dată în opt ani cu „Flight Risk”, lansat în ianuarie.

Thrillerul cu acțiunea petrecută într-un avion, cu Mark Wahlberg în rolul principal, nu a avut succes la box-office, încasând doar 48 de milioane de dolari la nivel global. Anterior, el a regizat filmele „Hacksaw Ridge” (2016), „Braveheart” și „Apocalypto”.