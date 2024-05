Patimile lui Jim Caviezel, actorul care l-a jucat pe Iisus: „Operație pe cord deschis și multe medicamente”

„Patimile lui Hristos”, filmul regizat de Mel Gibson, a devenit rapid unul dintre cele mai populare pelicule religioase și se vorbește despre o continuare. Prea puțin este cunoscut cum actorul principal, Jim Caviezel, a fost la un pas de moarte din cauza filmului.

Jim Caviezel a povestit într-un interviu „patimile” prin care a trecut în timp ce lucra la filmul biblic al lui Mel Gibson. Actorul, acum în vârstă de 55 de ani, a fost lovit de fulger, a fost lovit în cap cu o cruce cântărind circa 70 de kilograme și și-a dislocat umărul.

Caviezel a fost lovit de fulger „la ultima scenă a filmului”, a declarat el pentru Fox News Digital într-un interviu.

Incidentul a dus la probleme medicale care au fost rezolvate cu două intervenții chirurgicale pe inimă, inclusiv o operație pe cord deschis, împreună cu „multe medicamente”. Actorul a spus că problema a fost „în sfârșit corectată” în 2014.

De asemenea, Caviezel a fost lovit de o cruce cântărind circa 70 de kilograme în timpul filmării. „Mi-a căzut pe cap și mi-am mușcat limba și obrazul”, și-a amintit Caviezel.

„Scena a rămas în film. Se vede cum îmi curge sânge din gură în timpul scenei”, explică el. Nu a fost vorba de un trucaj, era propriul său sânge. Umărul stâng al actorului a fost dislocat, a făcut peumonie și a suferit de hipotermie.

„Mel, poate să moară”

„M-am chinuit cu adevărat cu tot filmul”, a mărturisit el.

Într-un alt intreviu Caviezel spune: „La sfârșitul filmului, când eram pe cruce, corpul meu apare ca fiind albastru. Nu era machiaj, corpul meu era, de fapt albastru.” El povestește că umărul îi era dislocat și de fiecare dată când era pus pe cruce, durerea era incredibilă.



Jim a făcut și o pneumonie severă și suferea de hipotermie. „În punctul acela eram atât de bolnav încăt chiar dacă îmi era smuls umărul, nu cred că aș fi simțit ceva. Eram foarte calm, dar ceva nu era bine cu inima mea”.



Medicul i-a pus stetoscopul pe piept și i-a zis regizorului: „Mel, poată să moară”. În acel moment, Mel Gibson l-a întrebat: „Jim, ce crezi?”



Caviezel a vrut să continue filmările. „Asta este între mine și Dumnezeu, pentru că ei n-au crezut niciodată că sunt îndeajuns de bun pentru acest rol. Poți să mă iei aici, nu este nicio problemă, dar știam că dacă mor făcând filmul acesta, foarte mulți oameni vor fi salvați”. În acel moment era pregătit „să meargă acasă”, mărturisește actorul.

Se lucrează la continuarea „Patimilor lui Hristos”

Filmările pentru continuarea, intitulată provizoriu „Patimile lui Hristos: Învierea”, vor începe în curând cu o dată de lansare în 2024, potrivit IMDB.

Între timp, Caviezel a confirmat pentru Fox News Digital că a luat legătura cu Mel Gibson în legătură cu viitorul film.

„Suntem la faza de scriere a scenariului”, a explicat Caviezel. El a vorbit cu Mel Gibson, care i-a confirmat că lucrează la o continuare. Regizorul a dezvăluit anterior că noul film va acoperi zilele dintre moartea lui Isus și înviere.

„Am două scenarii la care lucrez și unul dintre ele este foarte structurat și foarte puternic și, într-un fel, mai mult decât ceea ce te-ai aștepta”, a spus Gibson într-un interviu distribuit de Outstanding Screenplays pe YouTube. „Pentru că mergi în alte tărâmuri și alte chestii. Adică ești în iad și privești îngerii căzând. E o nebunie.”

Scrierea scenariului presupune o cantitate uriașă de muncă, a spus Gibson. „Trebuie să iei în considerare foarte serios ceea ce trebuie să arăți pentru ca mesajul să fie viu și plin de emoție. Nu poate fi liniar. Trebuie să pui alături multe lucruri, chiar și din perioade de timp diferite, pentru a ilustra povestea într-un mod mai complet”.

Caviezel a explicat că finanțarea pentru continuare nu ar trebui să fie „prea grea”, deoarece primul film a avut „destul de succes”. Filmul original a câștigat peste 600 de milioane de dolari la box office, devenind cel mai mare film despre religie, potrivit revistei People.

„Nu văd un alt remediu în afara lui Dumnezeu”

Caviezel a explicat pentru presa că se simte atras de filmele care „spun adevărul”, completând: „Lumina este mult mai strălucitoare în cele mai întunecate locuri. Eu am vrut să fiu în mijlocul acelor locuri întunecate. Am fost atras de acest lucru.”

Rolul actorului ca Isus în „Patimile lui Hristos” l-a determinat pe Caviezel să înceapă să vorbească public despre credința sa.

„Nu am avut de ales decât să-mi apăr credința în acel moment”, a spus el pentru Fox News Digital, referindu-se la acuzațiile de nuanțe antisemite din filmul regizat de Gibson. „Și am fost numit antisemit”.

În ciuda reacțiilor și a controverselor, Caviezel a luat apărarea filmului și acum explică de ce consideră că este important să vorbească public despre credința sa.

„Când vezi ce face țara ta și prin care trece lumea, care poate fi singurul remediu? Să nu vorbești despre credința ta?" a întrebat el.

„Nu văd un alt remediu în afara lui Dumnezeu. Și vorbesc despre Dumnezeul Isus”, a afirmat el.

Cine este Jim Caviezel

Caviezel s-a mutat la Los Angeles în 1992, în timp ce își continua cariera de actor. A obținut mai multe roluri la începutul carierei sale, inclusiv „The Wonder Years” și „Murder, She Wrote”.

A primit o recunoaștere pe scară largă după ce a obținut un rol în „The Thin Red Line”. Actorul a continuat să joace în „Ride with the Devil” și „Angel Eyes”. După succesul din „Patimile lui Hristos”, a jucat în drama CBS „Person of Interest”. În ultimul său film, „Sweetwater”, el joacă rolul unui scriitor sportiv. În „Sound of freedom”, Caviezel este un fost agent guvernamental care se angajează într-o misiune periculoasă de a salva sute de copii de la traficanții din America de Sud. Filmul este inspirat de întâmplări reale.