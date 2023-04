Maia Morgenstern, despre pelicula „Patimile lui Hristos”: „A creat o adevărată volbură de controverse” VIDEO

Maia Morgenstern a interpretat rolul Fecioarei Maria în pelicula „Patimile lui Hristos”, regizată de Mel Gibson, un film care a atras multe discuții și a stârnit și mai multe controverse.

Lansat în anul 2004, filmul regizat de Mel Gibson a inpresionat prin duritatea secvențelor în care prezenta ultimele 12 ore din viața lui Iisus. Maia Morgenstern a jucat rolul Fecioarei Maria. .

"Vorbesc despre 'The Passion of the Christ' cu mare emoţie, cu bucurie, cu mândrie. Filmul a fost întâmpinat de o adevărată volbură de controverse şi nu ascund faptul că a fost multă suferinţă la vremea aceea, prin întreaga controversă, dar lucrurile s-au aşezat cumva. Rămâne însă bucuria de a fi participat la un asemenea proiect de asemenea anvergură, rămâne bucuria de a fi fost aleasă", a spus, în 2022, Maia Morgenstern.

Ea spune că acest rol nu i-a schimbat viața și nici concepțiile. Este un rol pe care l-a iubit și pe care l-a tratat cu toată seriozitatea. „Este un rol pe care l-am iubit, pe care l-am tratat cu toată seriozitatea, prin problematica pe care a pus-o, prin modul interesant, complex în care am fost invitată să mă achit de sarcinile profesionale”, a explicat actrița pentru sursa menționată anterior”, arată Unica.

Maia Morgenstern a fost aleasă să interpreteze rolul Fecioarei Maria după ce Mel Gibson ar fi văzut filmul "A şaptea cameră". I-a trimis scenariul, apoi a întrebat-o dacă îii place.

"Păi dacă mi-ar fi dat să joc şi pisica numărul 3, m-aş fi dus acolo să particip la realizarea filmului. Faptul că mi s-a adresat în felul ăsta, că a fost interesat care este părerea mea, opinia mea, a fost un gest de mare respect, de mare consideraţie”, spune actrița.

Ea arată că regiorul a tratat fiecare colaborator participant la realizarea filmului cu cel mai mare respect, fie că erau tehnicieni sau actori din linia întâi. „Am simţit că mă angajez cu tot sufletul, mintea cu toată energia, cu tot ce pot", a arătat Maia Morgenstern.