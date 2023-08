Controversele și momentele dramatice din timpul Festivalului de la Veneția

Indiferent de circumstanțe, ediția din acest an a Festivalului de Film de la Veneția va rămâne una de neuitat. „Comandante", filmul care a înlocuit „Challengers", este o producție regizată de Edoardo De Angelis și va deschide ediția din 2023 a Festivalului de Film de la Veneția.

Festivalul de la Veneția, plin de controverse și dramă

În ciuda incertitudinilor create de grevele sindicalului scenariștilor din S.U.A. (n.r. Writers Guild of America WGA) și The Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists SAG-AFTRA), care au pus sub semnul întrebării viitorul evenimentului și au dus la retragerea filmului de deschidere anunțat inițial, „Challengers", regizat de Luca Guadagnino, cu Zendaya în rol principal, festivalul a reușit să alcătuiască un program impresionant, scrie Vogue.com.

Acesta este singurul film retras din festival din cauza grevei, în timp ce regizorii tuturor celorlalte filme americane au confirmat participarea lor la evenimentul de la Veneția.

Cu toate acestea, există încă dubii în ceea ce privește prezența vedetelor pe covorul roșu, având în vedere protestele din industrie. Istoria a arătat însă că evenimentul a fost deseori în centrul atenției din cauza controverselor și a momentelor dramatice. Înainte de cea de-a 80-a ediție a festivalului, să aruncăm o privire asupra celor mai discutate evenimente recente din istoria Festivalului de Film de la Veneția.

Festivalul de Film de la Veneția, ediția a 80-a, are loc între 30 august și 9 septembrie.

2014: O revenire neașteptată în lumina reflectoarelor

În anul în care pelicula suedeză „A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence" a câștigat Leul de Aur, un alt eveniment straniu a captat atenția: regizorul danez Lars von Trier, cunoscut pentru controversele sale, s-a întors în centrul atenției.

Von Trier, care se retrăsese din industrie după incidentul din 2011 de la Cannes, în care a făcut remarci controversate despre nazism, a apărut la Festivalul de la Veneția. Discutând despre o nouă versiune a filmului său "Nymphomaniac", el a făcut declarații îndrăznețe despre procesul de realizare a filmului, dar și despre sexualitatea feminină. Aceste declarații au stârnit controverse, iar mai târziu, Björk l-a acuzat pe von Trier de hărțuire sexuală. Cu toate acestea, regizorul a negat acuzațiile.

2018: O premieră strălucitoare și ascensiunea unei stele de la Hollywood

Înaintea lansării filmului „A Star is Born", Lady Gaga era cunoscută mai ales ca artistă muzicală, dar Festivalul de Film de la Veneția din 2018 i-a marcat transformarea într-o figură importantă în industria cinematografică.

Cu apariții strălucitoare pe covorul roșu și cu o prezență fermecătoare în timpul premierei, Lady Gaga a captivat atenția publicului și a criticilor. Filmul a avut parte de un debut impresionant și a generat discuții aprinse despre performanțele actoricești și muzica sa.

2019: Controverse legate de reprezentarea femeilor și câștigători surprinzători

Ediția din 2019 a festivalului a fost marcată de critici asupra subaprecierea femeilor regizori în competiția principală. De asemenea, decizia de a include filmul lui Roman Polanski a stârnit nemulțumiri și a dus la dezbateri în spațiul public. Cu toate acestea, filmul „Joker" a câștigat premiul principal, iar Polanski a obținut Marele Premiu al Juriului. Această ediție a pus în discuție aspecte sensibile legate de reprezentarea în cinematografie și a provocat dezbateri aprinse.

2020: Primul festival de film în era COVID-19

Într-un context global afectat de pandemie, Festivalul de Film de la Veneția a fost unul dintre primele evenimente majore care a avut loc. Cu măsuri de siguranță și restricții în vigoare, evenimentul a continuat într-o formă modificată. Deși programul a fost ușor afectat din cauza amânărilor, festivalul a avut parte de momente notabile, iar filmul „Nomadland" a câștigat Leul de Aur, devenind ulterior și câștigător la Premiile Oscar.

2023: Un turneu de presă tumultuos

Ediția din 2023 a festivalului a fost marcată de drama în jurul filmului „Bones and All". Disputa între regizoarea Olivia Wilde și actrița Florence Pugh a generat numeroase zvonuri și controverse. Distribuția filmului a ajuns la Veneția în mijlocul unor speculații intense, iar evenimentele legate de producție și relațiile dintre actori au captivat atenția presei. Această ediție a continuat tradiția de a fi în centrul atenției din cauza momentelor dramatice și controverselor.

Istoria Festivalului de Film de la Veneția

Fondat în 1932, Festivalul de Film de la Veneția este unul dintre cele mai vechi și prestigioase evenimente de film din lume. Acesta a fost inițiat ca o inițiativă a Contelui Giuseppe Volpi di Misurata, avându-i camarazi de drum pe sculptorul Antonio Maraini și criticul de artă Luciano De Feo, pentru a promova cultura cinematografică italiană și internațională. Prima ediție a avut loc în 1932 și a prezentat o selecție diversă de filme străine și italiene.

Festivalul și-a consolidat repede prestigiul, devenind un spațiu important pentru premiera unor filme notabile. În 1934 a fost introdus premiul Leul de Aur, care a devenit premiul principal al festivalului și care recompensează cel mai bun film din competiție. În anii următori, evenimentul a fost întrerupt din cauza celui de-al Doilea Război Mondial și a altor dificultăți politice și economice.

După război, festivalul și-a recâștigat rapid statutul și și-a continuat tradiția de a prezenta filme remarcabile și de a atrage atenția unor figuri importante din industria cinematografică. În anii '50 și '60, Veneția a fost locul unde au avut loc premierele unor filme celebre, iar festivalul a devenit un punct de întâlnire pentru regizori, actori și critici.

Festivalul de Film de la Veneția a jucat un rol semnificativ în promovarea filmelor și regizorilor talentați. De-a lungul timpului, au fost introduse noi secțiuni și premii pentru a reflecta schimbările în industria cinematografică și pentru a evidenția diversitatea filmelor prezentate.

În prezent, Festivalul de Film de la Veneția continuă să fie un eveniment important în calendarul cinematografic mondial, unde filmele noi sunt lansate, talentele emergente sunt descoperite și contribuțiile semnificative la cinema sunt recunoscute și celebrate prin premii precum Leul de Aur.