În spatele ușilor închise din Kiseleff 10. Cum s-a trăit în sediul PSD înfrângerea lui Daniel Băluță

Primele rezultate ale alegerilor parțiale din București au temperat entuziasmul candidatului PSD, Daniel Băluță, care declara după vot că „de mâine putem să construim Bucureștiul pe care ni-l dorim”. Pe parcursul întregii zile de duminică, atmosfera de la sediul din Kiseleff trăda însă alte așteptări.

Anunțul că Daniel Băluță a ieșit pe locul 2, potrivit primelor rezultate exit-poll de duminică, a fost întâmpinat în liniște. Candidatul PSD a păstrat un zâmbet pe chip în momentul în care Ciprian Ciucu era prezentat drept „viitorul primar al Capitalei”.

Social-democrații strânși în jurul candidatului au așteptat răbdători ca „noul primar general” să își termine discursul. Unii mai atenți ca ceilalți, conștienți de toate camerele îndreptate spre ei, și-au îndreptat privirea către ecranul care anunța rezultatele exit-poll. Deși gesturile liderilor PSD admiteau înfrângerea, declarațiile candidatului spuneau altceva: „În ceea ce privește rezultatul exit-poll-ului, el este unul neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor. Îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți. Îi somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele. Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă”.

Scena lipsă de la sediul PSD

În prima parte a zilei a fost liniște la sediul PSD din Kiseleff, însă membrii formațiunii nu au contenit să îndemne la vot. Candidatul a ajuns în ultima oră de votare. A intrat pe ușa din spate, departe de ochii presei.

Primul care a făcut declarații după ieșirea la vot a fost șeful de partid Sorin Grindeanu. A fost însoțit de prim-vicepreședinții Victor Negrescu și Bogdan Ivan, precum și de ministrul secretarul general Claudiu Manda.

Un lucru este cert, așteptările din sondaje, care l-au plasat tot timpul pe candidatul PSD pe primul loc, nu s-au reflectat și în atmosfera de la sediul PSD, de unde a lipsit și scena amplasată în urmă cu un an, atât la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie, cât și la alegerile parlamentare de pe 1 decembrie.

Liderii partidului au așteptat rezultatele la căldură de data aceasta, la etajul 1. A fost amplasat și un microfon pentru întrebări, însă Daniel Băluță nu a mai răspuns la acestea.

O victorie mai mică

Alegerile parțiale au adus totuși o victorie mai mica pentru PSD, cel puțin pentru fostul premier și președinte PSD Marcel Ciolacu, care s-a putut bucura de primele rezultate la 21.00, după o serie de eșecuri în ultimul an, inclusiv cursa prezidențială din 24 noiembrie. Dacă după ora 21.00, la sediul din Kiseleff s-a lăsat o liniște asurzitoare, la Buzău atmosfera a fost una de petrecere, cu muzică și voie bună.

Însă toată atenția serii s-a concentrat pe Primăria Capitalei, unde PSD înregistra a treia înfrângere majoră în decurs de un an – după două runde de alegeri prezidențiale în care nu a reușit să ajungă nici măcar în turul doi – iar noul președinte al partidului își începea mandatul cu un prim eșec electoral.

Sorin Grindeanu a rămas „la cârmă” până târziu în noapte, în timp ce candidatul PSD la Primăria Capitalei a plecat din sediul din Kiseleff la doar 30 de minute după anunțarea rezultatelor exit-poll de la ora 21:00.