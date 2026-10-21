Ce câștigă SUA din miliardele investite de România în apărare. Nicușor Dan explică în presa americană

Nicușor Dan a publicat un editorial în presa americană, în care explică de ce investițiile României în infrastructura militară sunt și în avantajul SUA și de ce parteneriatul strategic trebuie consolidat printr-o prezență militară americană mai puternică la Marea Neagră.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Într-un editorial publicat de „The Daily Signal”, o publicație conservatoare americană lansată de The Heritage Foundation și devenită ulterior independentă juridic, Nicuşor Dan argumentează că investițiile militare ale Bucureștiului fac din țară un punct strategic extrem de important pentru Washington. În plus, spune el, România este pregătită să contribuie mai mult la consolidarea prezenței americane la Marea Neagră.

În contextul în care războiul din Ucraina aduce tot mai mult amenințările militare de granițele României, incidentele din Marea Neagră arată că parteneriatul cu Statele Unite trebuie adaptat noilor riscuri.

Într-un editorial intitulat „Neclintiți la margine: România pe flancul NATO de la Marea Neagră”, președintele încearcă să arate că România nu este doar o țară care are nevoie de protecție americană, ci și un aliat capabil să ofere Washingtonului avantaje militare și strategice. Mesajul său este că o prezență americană mai puternică în România ar putea aduce beneficii ambelor state, iar Bucureștiul este dispus să investească în continuare și să preia o parte mai mare din costuri.

„Recentele incidente cu drone din Marea Neagră arată că noile circumstanţe impun ridicarea nivelului de ambiţie al relaţiei strategice dintre România şi Statele Unite”, scrie președintele.

Incidentele din Marea Neagră, argument pentru întărirea apărării

Pentru a explica de ce consideră necesară o cooperare militară mai strânsă, Nicușor Dan pornește de la incursiunile dronelor în spațiul aerian românesc și de la atacurile asupra navelor comerciale.

„În timp ce scriu aceste rânduri, două avioane F-16 ale ţării mele tocmai au doborât două drone cu motor cu reacţie care pătrunseseră în spaţiul aerian românesc deasupra Mării Negre. Piloţii noştri nu au ezitat”, își începe Nicușor Dan editorialul.

În continuare, președintele descrie intervențiile autorităților române pentru salvarea echipajelor a două nave atacate în octombrie, la un interval de mai puțin de o zi.

„Pe 14 octombrie, la ora 20:16, autorităţile navale române de la Sulina au primit o cerere de asistenţă din partea navei Yara J, care arbora pavilionul Comorelor şi fusese lovită de drone. În câteva minute, nava de căutare şi salvare «Apollo» a Pazei de Coastă a României părăsea portul Sulina pentru a veni în ajutorul navei şi al echipajului acesteia.

Câteva ore mai târziu, în zorii zilei de 15 octombrie, petrolierul chimic «Wine Trader» a transmis un semnal de pericol şi a semnalat un incendiu la bord, din nou în urma unui atac cu drone. Două nave româneşti de asistenţă au plecat imediat pe mare pentru a acorda ajutor. Cinci membri ai echipajului, inclusiv căpitanul, au fost preluaţi la bordul elicopterului Black Hawk 275 al Inspectoratului Român pentru Situaţii de Urgenţă, în timp ce o navă de salvare a continuat căutarea celor şapte membri ai echipajului dispăruţi”, detaliază el.

Lista incidentelor include și atacul asupra navei „Royad Mammadov”, scufundată în apropierea apelor teritoriale românești, precum și pierderea navei „Alfa Watan”, în largul Bulgariei, după un atac cu drone maritime și aeriene.

Președintele folosește aceste cazuri pentru a susține că situația de securitate din regiune se deteriorează, pe măsură ce războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei capătă noi forme.

„Aceste cazuri, precum şi atacurile care au urmat, sunt dovada că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a intrat într-o fază periculoasă de escaladare”, afirmă el.

De la începutul invaziei ruse au fost consemnate sute de incidente grave în Marea Neagră. Regiunea, care înainte de anexarea Crimeei era asociată în mai mare măsură cu schimburile comerciale și cooperarea economică, a ajuns un punct major de tensiune geopolitică, mai spune Nicuşor Dan, punctând că România este deosebit de vulnerabilă din cauza poziției sale pe țărmul vestic al mării, unde efectele războiului sunt resimțite direct.

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Președintele atrage atenția că riscurile nu se limitează la atacuri militare convenționale, ci includ și operațiuni menite să destabilizeze statele NATO și Uniunea Europeană.

„A devenit evident că România este ţara cea mai expusă efectelor colaterale ale războiului, având în vedere că deţine ţărmul vestic al Mării Negre, unde repercusiunile războiului se resimt acum cel mai direct”.

În această categorie intră atacurile cibernetice, sabotajele, incursiunile dronelor, provocările și campaniile de amenințare informațională - instrumente ale războiului hibrid atribuit Rusiei.

Investiţiile din România, şi în avantajul SUA

După prezentarea amenințărilor, președintele își mută argumentația spre măsurile luate de România și contribuția țării la apărarea colectivă. El susține că Bucureștiul a continuat să-și întărească poziția militară și să descurajeze extinderea conflictului, în pofida presiunilor din regiune.

„În primul rând, şi-a păstrat calmul şi continuă să se consolideze, înţelegând că acţiunile sale contează pentru toţi aliaţii. România rămâne fermă, se apără şi descurajează extinderea războiului, precum şi posibilitatea de a atrage NATO într-un conflict de o amploare potenţial devastatoare. România consolidează frontiera Alianţei NATO în sectorul său cel mai expus: ţărmul vestic al Mării Negre”, afirmă Nicușor Dan.

El spune că România se numără printre statele care au dat curs cererilor repetate ale administrației Trump ca statele europene să aloce mai mulți bani apărării și să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea continentului. În editorial, el prezintă România drept un aliat care a răspuns acestor solicitări prin cheltuieli militare mai mari, sprijin pentru Ucraina și achiziții de tehnică modernă.

„Noi, românii, am fost printre primii care ne-am respectat angajamentele de a creşte cheltuielile militare; am sprijinit Ucraina, în speranţa de a ţine conflictul la distanţă şi de a contribui la încheierea acestuia; ne-am consolidat din punct de vedere militar prin achiziţionarea de echipamente moderne, cel mai adesea americane; am fost printre primii care au înţeles că apărarea Europei este, în primul rând, responsabilitatea europenilor înşişi; am recunoscut că unitatea lumii libere se bazează pe o legătură transatlantică solidă, expresie a valorilor civilizaţiei occidentale şi garanţie a stabilităţii globale”, scrie el.

În acest context, evidenţiază Nicuţor Dan, cooperarea militară cu Washingtonul consolidează nu doar apărarea României, ci și capacitatea NATO de a răspunde amenințărilor: „România este astăzi mai sigură datorită alianţei sale cu Statele Unite. Şi NATO este mai puternică prin eforturile parteneriatului româno-american”.

Un alt argument central al editorialului este infrastructura militară dezvoltată în România, bazele de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu având un rol important în prezența americană în regiune, iar investițiile făcute de București permiţând Statelor Unite să acționeze dintr-o poziție strategică avantajoasă.

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Nicușor Dan susține că facilitățile românești ajută la descurajarea Rusiei și oferă Washingtonului acces la mai multe zone de interes militar, de la Marea Neagră și Ucraina până la Caucaz, estul Mediteranei și Orientul Mijlociu. În sprijinul acestui punct de vedere, el amintește și exercițiile „Midnight Hammer” și „Epic Fury”.

„Prezenţa trupelor americane în bazele româneşti de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii şi Deveselu descurajează Rusia, ţine războiul departe de teritoriul aliaţilor şi reduce riscul unei confruntări mai ample. Investiţiile României de miliarde de dolari în baze militare, precum şi alinierea sa politică deplină, au permis Statelor Unite să-şi proiecteze forţa şi să-şi urmărească interesele în teatre de operaţiuni de importanţă strategică: Marea Neagră, Ucraina şi Caucazul, Mediterana de Est şi Orientul Mijlociu. Exerciţiile «Midnight Hammer» şi «Epic Fury» sunt doar cele mai recente demonstraţii ale valorii adăugate pe care România o aduce Statelor Unite”, scrie președintele.

Concluzia lui Nicușor Dan este că România poate contribui mai mult la parteneriat, inclusiv prin investiții suplimentare în capacități militare, baze și poligoane de antrenament. În acest fel, susține el, prezența americană ar putea deveni mai utilă strategic, fără să presupună costuri la fel de mari pentru Statele Unite.

„Recentele incidente cu drone din Marea Neagră arată că noile circumstanţe impun ridicarea nivelului de ambiţie al relaţiei strategice dintre România şi Statele Unite. România este pregătită şi a demonstrat acest lucru. Va continua să investească în capacităţi, baze şi poligoane de antrenament. Va rămâne aliniată politic şi strategic. Îşi va asuma responsabilităţi şi costuri mai mari, astfel încât o prezenţă americană consolidată în sectorul românesc al Mării Negre să devină strategic mai utilă şi mai puţin costisitoare. Acest lucru este în beneficiul Statelor Unite, al României înseşi şi al întregii lumi libere”, îşi încheie Nicușor Dan editorialul.