Consilierul prezidențial Valentin Naumescu, la „Agenda Internațională”, de la ora 16:00. Viitorul UE și marile provocări geopolitice

Valentin Naumescu, consilier prezidențial pentru afaceri europene și profesor universitar de relații internaționale, este invitat astăzi, 29 octombrie, de la ora 16:00, la podcastul „Agenda Internațională”, difuzat de Adevărul. Discuția va aborda principalele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană, de la competitivitatea economică și securitatea energetică până la apărarea europeană, războiul din Ucraina și relațiile cu marile puteri globale.

Foto: Facebook/Valentin Naumescu

Unul dintre subiectele centrale ale interviului va fi viitorul Uniunii Europene, în contextul presiunilor economice și geopolitice tot mai mari. Vor fi analizate perspectivele consolidării competitivității economice europene, provocările din domeniul energiei și necesitatea dezvoltării capacităților de apărare și securitate ale statelor membre.

Discuția va aborda și sprijinul acordat Ucrainei de Uniunea Europeană, perspectivele încheierii războiului și implicațiile acestuia asupra securității continentului.

Un alt capitol important va fi dedicat extinderii Uniunii Europene, cu accent pe perspectivele aderării Republicii Moldova, dar și pe necesitatea reformării instituțiilor europene pentru a permite integrarea unor noi state membre.

Relațiile transatlantice și perspectivele autonomiei strategice europene vor constitui, de asemenea, teme ale interviului, alături de relația dintre Uniunea Europeană și China, în contextul competiției economice și geopolitice globale.

În cadrul discuției vor fi abordate și prioritățile României în Uniunea Europeană, precum și rolul pe care țara noastră își propune să îl joace în viitoarea arhitectură politică și de securitate a continentului.