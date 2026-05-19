Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Rusia a lansat un atac cu drone asupra portului Ismail. Populația din Tulcea, avertizată prin Ro-Alert

Război în Ucraina
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că două aeronave F-16 au decolat marți, 19 mai, în urma unui atac cu drone rusești în zona portului ucrainean Ismail, aflat în apropierea județului Tulcea.

FOTO: Arhivă

„În dimineața zilei de marți, 19 mai, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea”, transmite MApN într-un comunicat.

În consecință, două aeronave F-16 au decolat, în jurul orei 01.45, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Autoritățile au alertat populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 02:05 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 02.57.

MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.”

Pe 7 mai, cetățenii județelor Tulcea și Galați au primit mesaje RO-ALERT care avertizau asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Ulterior, MApN anunța că Rusia lansase o serie de atacuri cu drone în dreptul localităților Chilia și Ismail, deasupra teritoriului ucrainean.

„Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse, care contravin normelor de drept internațional și generează riscuri la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre”, a transmis instituția.

