Granița României, din nou în alertă: noi atacuri rusești la Dunăre. Locuitorii din județul Tulcea, avertizați prin mesaje RO-Alert

Alertă în nordul județului Tulcea, sâmbătă dimineață, după ce mai multe drone au fost detectate în apropierea frontierei României, în timpul unor atacuri rusești desfășurate asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

Federația Rusă a lansat sâmbătă, 23 mai, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona județului Tulcea, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Potrivit instituției, sistemele de supraveghere radar au detectat în jurul orei 09.05, în spațiul aerian ucrainean, un grup de ținte aeriene care se deplasau către portul Chilia, aflat în apropierea frontierei cu România.

În urma evoluției situației, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis către locuitori la ora 09.28.

Alerta aeriană a încetat la ora 09.53, fără a fi înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și fără raportarea unor impacturi cu solul ale vreunui vehicul aerian.

Reprezentanții MApN au precizat că structurile aliate au fost informate în timp real cu privire la situația generată de atacuri, menținându-se în permanență legătura cu acestea.