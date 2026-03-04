Zi de foc pentru Guvernul Bolojan. Coaliția vrea să încheie astăzi discuțiile pe tema bugetului de stat

Liderii coaliției de guvernare s-au renit din nou miercuri dimineață pentru discuții privind proiectul bugetului de stat pe 2026. Discuțiile ar urma să fie finalizate astăzi pentru o adoptare în Guvern la finalul săptămânii.

Coaliția a decis să încheie miercuri, 4 martie, discuțiile pe bugetul de stat pe 2024, într-o ședință în format complet, pentru a finaliza toate capitolele și a adopta forma agreată, în Guvern, la finalul săptămânii.

Discuții cu președintele Nicușor Dan

Potrivit surselor „Adevărul”, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a fost primit marți la Cotroceni pentru discuții cu președintele Nicușor Dan pe tema bugetului de stat, șeful statului condiționând implementarea referendumului pe București.

„Parlamentul trebuie să fie pro-activ și să schimbe partea de taxe locale, și una care ține de legea bugetului național – împărțirea între Primăria Capitalei și primăriile de sector. Eu nu o să semnez legea bugetului național care ignoră Referendumul”, a spus Nicușor Dan.

Amintim că în 2024 Nicușor Dan a ințiat un Referendum (validat de bucureșteni) cu întrebările:

Sunteți de acord ca repartizarea impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale între Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector să fie aprobată de Consiliul General al Municipiului București? Sunteți de acord ca Primarul General al Municipiului București să emită autorizațiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului? Sunteți de acord ca Primăria Municipiului București să finanțeze și să implementeze un program de educație pentru sănătate și prevenirea consumului de droguri în toate școlile din București? La Cotroceni a fost și premierul Ilie Bolojan, care a participat la ceremonia de depunere a jurământului de către noul ministru al Educației, Mihai Dimian, însă nu este clar dacă acesta a participat inclusiv la discuțiile celor doi.

Condițiile PSD

În același timp, PSD insistă cu privire la pachetul de solidaritate. PSD a amenințat că va bloca bugetul de stat la votul din Legislativ, acolo unde asigură majoritatea parlamentară. Sorin Grindeanu a indicat că proiectul trebuie să respecte și punctul de vedere al PSD, care a cerut integrarea pachetului de măsuri de solidaritate pentru persoanele vulnerabile. Pachetul ar urma să primească însă doar jumătate din banii solicitați.

„Nu ne permitem derapaje, cheltuieli fără sursă sau măsuri fără acoperire, care oferă doar speranțe false populației vulnerabile”, a subliniat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, încrezător că bugetul de stat va fi adoptat în Parlament.