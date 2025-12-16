Votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu poate fi interpretat ca o încălcare a protocolului de coaliție, spune Kelemen Hunor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că votul exprimat la moțiunea simplă care a vizat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, „poate fi citit” drept o încălcare a protocolului de coaliție de către unul dintre partidele aflate la guvernare. Liderul UDMR a calificat situația drept gravă, arătând problemele tot mai evidente în funcționarea actualei coaliții.

„Astăzi la votul pe moţiunea simplă s-a întâmplat ceea ce se ştie. În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură. Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta despre acest lucru, nu vreau să intru eu acum în speculaţii ce se va întâmpla, cum se va întâmpla”, a afirmat Kelemen Hunor, luni seară, într-o intervenție la Digi24.

Totodată, liderul UDMR nu crede că Diana Buzoianu va fi schimbată din funcție, amintind că o moțiune simplă nu produce efecte juridice obligatorii.

„Eu nu cred că în acest moment că se va ajunge la schimbarea doamnei Buzoianu, s-a mai întâmplat o dată când era doamna Bucura ministrul Muncii când, tot aşa, o moţiune simplă a trecut cu câteva voturi, nu mai ştiu în ce perioadă era, cândva în 2024, şi nu există obligaţie legală, constituţională în cazul moţiunilor simple să fie schimbat ministrul. Dar vom vedea ce va face USR, vom vedea ce va face premierul Bolojan, oricum miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie”, a adăugat Kelemen Hunor.

Liderul formațiunii maghiare a recunoscut că, dincolo de aspectele tehnice sau politice, inclusiv cele legate de situația dezastruoasă din județul Prahova, votul de luni scoate în evidență disfuncționalități în cadrul coaliției de guvernare.

„E grav în orice situaţie când într-o coaliţie politică se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple, inclusiv un vot pe o moţiune simplă, care nu este un capăt de ţară. Problema e că în acest moment coaliţia noastră pare ca o coaliţie nefuncţională. Acum ceva vreme spuneam mai dur, că este o coaliţie din punct de vedere politic impotentă pentru că anumite decizii nu putem lua de trei luni, de patru luni de zile, ceea ce nu e bine. Acuma vine şi această chestiune, unde poţi să înţelegi raţionamentul tehnic, chiar şi politic, dar trebuie să recunoaştem că e o problemă în funcţionarea coaliţiei”, a declarat Kelemen Hunor.

Cu toate acestea, președintele UDMR este de părere că actuala coaliție poate continua să funcționeze, condiția fiind accelerarea procesului decizional și a unei mai bune coordonări politice. „Coaliţia va funcţiona, va rezista, dar, într-adevăr, trebuie o armonizare mai bună după ce s-a închis acest episod cu alegerile din Bucureşti”, a spus acesta.

Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului a fost adoptată luni de Senat, cu 74 de voturi „pentru”, 43 „împotrivă” și o abținere.

Moțiunea a trecut cu voturile senatorilor PSD, care au votat împotriva ministrului USR, deși cele două partide fac parte din aceeași coaliție de guvernare.