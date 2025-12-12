DSP Prahova a ridicat restricțiile la apă în Câmpina și alte localități afectate de criza de la Paltinu

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a ridicat, vineri, restricţiile privind consumul apei în municipiul Câmpina şi alte câteva localităţi afectate de criza de la Paltinu, acesta fiind al doilea lot de localităţi unde apa este declarată potabilă.

„Evaluarea rezultatelor analizelor de laborator a probelor de apă potabilă prelevate în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Băicoi (inclusiv Spitalul Orăşenesc Băicoi) a arătat încadrarea parametrilor analizaţi în valorile admise conform normelor în vigoare (Anexa 1/ OG 7/2023). Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile OG 7/ 2023 art. 14 alin. 6 lit. c, vă precizăm că se ridică interdicţia de consum a apei impusă anterior de către Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Prahova şi precizată mai sus în sistemele Poiana Câmpina, Câmpina, Adunaţi, Cornu, Filipeştii de Pădure, Băicoi (inclusiv Spitalul Orăşenesc Băicoi) (apa poate fi consumată şi pentru băut, gătit şi spălat)", se arată într-un comunicat al DSP.

Pentru comunele Aluniş, Vărbilău şi Şotrile se menţine interdicţia de consum instituită anterior (interdicţie de consum pentru băut, gătit şi spălat), până la confirmarea încadrării apei furnizate la nivelul acestora în parametrii de potabilitate, potrivit Agerpres.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din municipiul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de acum două sptămâni, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat miercuri, 10 decembrie, că a fost trimisă decizia de demitere a directoarei de la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa, după ce au fost trimise concluziile raportului Corpului de control către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.