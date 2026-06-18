Băsescu avertizează: „Românilor au început să le crească dobânzile la împrumuturi. Instabilitatea politică pune sub semnul întrebării și ratingul de țară”

Traian Băsescu a transmis un avertisment ferm privind starea economiei. Fostul președinte s-a arătat sceptic în privința șanselor de învestire a Guvernului Veștea, subliniind că instabilitatea politică pune deja sub semnul întrebării ratingul de țară.



„Sunt reținut în a da un pronostic pozitiv trecerii Guvernului, însă e un moment extrem de important”, a declarat Băsescu, miercuri seara, TVR Info.

Fostul șef al statului a explicat că blocajul politic deja produce efecte economice vizibile. Potrivit acestuia, dobânzile la credite au început să crească, iar ratingul de țară ar putea fi afectat dacă România rămâne prea mult timp fără un executiv stabil:

„Deja românilor au început să le crească dobânzile la împrumuturi. Deja instabilitatea politică pune sub semnul întrebării și ratingul de țară și, în două-trei săptămâni, vom avea o nouă evaluare. N-aș vrea să ne găsească această nouă evaluare fără Guvern”.

Traia Băsescu a adăugat că, potrivit documentelor analizate, costurile de finanțare ale României au ajuns la niveluri alarmante.

România, într-o situație „extrem de fragilă”

„Dobânzile la care România se împrumută sunt mai mari decât dobânzile unor țări care sunt în categoria nerecomandată pentru investiții, în categoria junk”, a spus fostul președinte.

Fostul președinte a caracterizat situația drept „extrem de fragilă” și a făcut apel la clasa politică să pună pe primul plan stabilitatea guvernamentală și interesul național.