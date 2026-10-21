Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, a declarat, la „Interviurile Adevărul”, că asocierea dintre PNL și PSD a avut costuri politice majore pentru liberali și a contribuit la erodarea partidului în ochii electoratului. Parlamentarul liberal, care nu a votat noul Executiv, a explicat că Partidul Național Liberal are nevoie de o perioadă în opoziție pentru a se reconstrui.

Adrian Cozma, la Interviurile Adevărul Foto: Adevărul

Cozma: „Colaborarea cu PSD a fost un mare compromis Am spus că este nepotrivită și contra naturii”

Parlamentarul consideră că ruptura de PSD era necesară de mai mult timp.

„Colaborarea aceasta a fost un mare compromis și ne-a afectat enorm. Partidul Național Liberal a fost afectat enorm. Sunt printre puținii care în urmă cu 4 ani am spus că este nepotrivită și contra naturii această colaborare cu PSD. Am stat mult prea mult împreună”, a afirmat Cozma.

Liberalul consideră că o colaborare între stânga și dreapta putea fi justificată doar în situații excepționale.

„PNL nu avea ce să caute la guvernare cu PSD decât eventual, pentru o scurtă perioadă, a fost pandemia, să zicem. Deci, în momente critice, stânga cu dreapta trebuie să se amestece. Și din cauza aceasta noi am avut foarte mult de suferit”.

Adrian Cozma a subliniat că partidul a reușit să recâștige o parte din încrederea electoratului odată cu venirea lui Ilie Bolojan la conducerea formațiunii.

„Avem noroc că în 2024, prin venirea lui Ilie Bolojan la conducerea Partidului Național Liberal, am reușit să ne recredibilizăm puțin și am reușit să convingem românii”, a declarat vicepreședintele Camerei Deputaților.

PNL intră în post și rugăciune timp de doi ani

Cozma este sigur că partidul poate recupera electoral după trecerea în opoziție.

„Sunt convins de asta”, a răspuns el, întrebat dacă PNL poate redeveni principala alternativă de dreapta până în 2028.

Vicepreședintele Camerei Deputaților a explicat că perioada de opoziție este necesară pentru reconstrucția Partidului Național Liberal și ar putea dura chiar doi ani.

Întrebat dacă PNL dacă nu este prea lungă o astfel de „perioadă de post și rugăciune” liberalul a răspuns:



„Curățirea trebuie să fie mai profundă, poate chiar timp de doi ani”.

Vicepreședintele Camerei Deputaților a amintit că PNL a mai traversat o perioadă îndelungată în afara guvernării: „Partidul Național Liberal a mai fost în opoziție timp de cinci ani, între 2014 și 2019”.

Întrebat dacă PNL intră la „post și rugăciune” timp de doi ani pentru că austeritatea este rea, Cozma a precizat că referirile sale nu au are legătură cu măsurile economice sau cu austeritatea, ci cu reformarea internă a partidului.



„Nu mă refeream la austeritate, ci la ceea ce trebuie să facem în interiorul Partidului Național Liberal. Nouă ne va face bine această perioadă.

Eu mă simt bine în opoziție și cred că aveam nevoie de ea. Am ajuns parlamentar în 2020 și, de atunci, am fost permanent la putere. Am simțit o presiune foarte mare. Cred că trebuia să intrăm în opoziție mai demult și să ne desprindem de PSD încă de acum patru ani”, a spus Cozma.

Deputatul a recunoscut că liberalii ar fi trebuit să se desprindă de social-democrați cu mult înainte În opinia sa, apropierea de PSD și compromisurile făcute în ultimii ani au contribuit la erodarea partidului:

„Compromisurile ne-au adus în această situație. Am încercat să atragem electoratul PSD prin majorări și tot felul de beneficii, în speranța că vom câștiga voturi”.

PNL nu exclude o colaborare cu AUR dacă va fi nevoie

Întrebat dacă PNL ar putea colabora cu AUR în afara unei moțiuni de cenzură, Cozma nu a exclus această posibilitate:

„Este complicat să mă pronunț acum, pentru că aș putea genera anumite știri. În prezent, nu există o asemenea intenție. AUR are propriul drum, iar Partidul Național Liberal îl are pe al său. Spre deosebire de PSD, noi nu am afirmat categoric, așa cum a făcut domnul Grindeanu, că nu vom colabora niciodată cu AUR. Ulterior, am văzut PSD și AUR semnând împreună documente și dărâmând un guvern. Au colaborat și în Parlament, inclusiv pentru numirea conducerii televiziunii publice și pentru adoptarea unor legi”.

Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, reia apelul pentru colegii din PNL: „Nu aș vrea să dăm guvernarea în brațele PSD”

Vicepreședintele Camerei Deputaților a adăugat:

„Nu exclud o colaborare cu AUR. De ce aș face-o? Atât timp cât un partid a ajuns în Parlament prin votul românilor, trebuie să-l luăm ca atare. Dacă respectăm fiecare român, trebuie să respectăm și reprezentanții pe care i-a trimis în Parlament”.

În ce condiții ar putea exista o eventuală colaborare cu AUR

Liberalul a precizat însă că există limite clare ale unei posibile astfel de colaborări.

„Desigur, există teme pe care nu le putem susține. Nu vom susține niciodată interesele Rusiei, de exemplu. Direcția noastră este clară: proeuropeană, prooccidentală și transatlantică. Avem principii de la care nu ne abatem. Există însă și teme importante asupra cărora am putea avea aceeași poziție. Alegerea primarilor în două tururi este un exemplu. Dacă și AUR susține această idee, de ce să nu discutăm cu reprezentanții săi?”, a întrebat retoric Adrian Cozma.

Cozma, despre posibilitatea ca Bolojan să fie candidatul PNL la prezidențiale: „Doamne-ajută!”

Vicepreședintele Camerei Deputaților afirmă că PNL intră într-o nouă etapă politică, odată cu trecerea în opoziție, și îl indică pe Ilie Bolojan drept favorit pentru o viitoare candidatură la alegerile prezidențiale.

Întrebat dacă actualul lider liberal ar putea fi candidatul partidului la Cotroceni în cazul în care nu vor exista alegeri anticipate, Cozma a răspuns fără ezitare:

„Doamne-ajută să fie și ne dorim asta și da, cred”.

Cozma: „Poate vom vedea colegi care se simt mai bine cu Partidul Social Democrat. E posibil acest lucru”

Potrivit vicepreședintelui Camerei Deputaților, trecerea în opoziție impune o reașezare a Partidului Național Liberal și nu a exclus posibilitatea ca unii liberali să aleagă să plece către PSD.

Întrebat ce urmează pentru PNL, inclusiv dacă va exista un congres și o recalibrare a partidului, Cozma a spus că își dorește „un PNL care să-și înțeleagă rolul istoric ca un partid responsabil” și a subliniat că noua poziționare trebuie asumată fără echivoc.

„Suntem în opoziție. Partidul Național Liberal este în opoziție. Poate vom vedea colegi care se simt mai bine cu Partidul Social Democrat, e posibil acest lucru. Nu e prima oară și nici nu e ultima oară când se întâmplă”, a afirmat liberalul.

Întrebat, concret, dacă există riscul ca membri ai unor grupări interne să părăsească PNL pentru a fi susținuți de PSD la viitoarele alegeri, Cozma a admis că există colegi care nu se regăsesc în actuala direcție a partidului.

Bolojan, la plecarea din Guvern. „Se poate guverna și fără minciună”. Diana Buzoianu spune că a deblocat reforme

„Poate sunt unii colegi care nu se simt bine în momentul de față sau poate nu pot urma o anumită direcție. Eu cel puțin am încredere că este linia corectă”, a declarat acesta.

Vicepreședintele Camerei Deputaților a sugerat însă că tensiunile interne s-ar putea calma după discuții cu conducerea partidului.

„În zilele acestea, săptămânile acestea, poate unii colegi se vor așeza la masă cu președintele, vor discuta și eu cred că își vor schimba optica în ceea ce privește președintele PNL”, a spus Cozma.

Întrebat dacă puterea ar putea atrage liberali oferindu-le funcții, Cozma a răspuns:

„Nu cred că are ce să le dea PSD în momentul de față”.

Chestionat, concret în legătură cu funcțiile de cele de secretar de stat, Cozma a răspuns că asemenea încercări nu sunt excluse.

„Probabil vor fi astfel de situații”, a afirmat el.

Totuși, deputatul consideră că PSD are puțin spațiu de manevră pentru a recompensa eventualii noi veniți.

„Cred că locurile de parlamentar pentru următoarele alegeri la PSD nu vor fi suficiente pentru cei care sunt astăzi în PSD, darămite să mai dea locuri și altora”, a spus liberalul.