 Un lider liberal nu exclude o colaborare a PNL cu AUR în opoziție. Acesta admite că unii liberali ar putea trece la PSD | adevarul.ro
search
Miercuri, 21 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Un lider liberal nu exclude o colaborare a PNL cu AUR în opoziție. Acesta admite că unii liberali ar putea trece la PSD

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, a declarat, la „Interviurile Adevărul”, că asocierea dintre PNL și PSD a avut costuri politice majore pentru liberali și a contribuit la erodarea partidului în ochii electoratului. Parlamentarul liberal, care nu a votat noul Executiv, a explicat că Partidul Național Liberal are nevoie de o perioadă în opoziție pentru a se reconstrui.

Adrian Cozma, la Interviurile Adevărul
Adrian Cozma, la Interviurile Adevărul Foto: Adevărul

Cozma: „Colaborarea cu PSD a fost un mare compromis Am spus că este nepotrivită și contra naturii”

Parlamentarul consideră că ruptura de PSD era necesară de mai mult timp.

„Colaborarea aceasta a fost un mare compromis și ne-a afectat enorm. Partidul Național Liberal a fost afectat enorm. Sunt printre puținii care în urmă cu 4 ani am spus că este nepotrivită și contra naturii această colaborare cu PSD. Am stat mult prea mult împreună”, a afirmat Cozma.

Liberalul consideră că o colaborare între stânga și dreapta putea fi justificată doar în situații excepționale.

„PNL nu avea ce să caute la guvernare cu PSD decât eventual, pentru o scurtă perioadă, a fost pandemia, să zicem. Deci, în momente critice, stânga cu dreapta trebuie să se amestece. Și din cauza aceasta noi am avut foarte mult de suferit”.

Adrian Cozma a subliniat că partidul a reușit să recâștige o parte din încrederea electoratului odată cu venirea lui Ilie Bolojan la conducerea formațiunii.

„Avem noroc că în 2024, prin venirea lui Ilie Bolojan la conducerea Partidului Național Liberal, am reușit să ne recredibilizăm puțin și am reușit să convingem românii”, a declarat vicepreședintele Camerei Deputaților.

PNL intră în post și rugăciune timp de doi ani

Cozma este sigur că partidul poate recupera electoral după trecerea în opoziție.

„Sunt convins de asta”, a răspuns el, întrebat dacă PNL poate redeveni principala alternativă de dreapta până în 2028.

Vicepreședintele Camerei Deputaților a explicat că perioada de opoziție este necesară pentru reconstrucția Partidului Național Liberal și ar putea dura chiar doi ani.

Întrebat dacă PNL dacă nu este prea lungă o astfel de „perioadă de post și rugăciune” liberalul a răspuns: 

„Curățirea trebuie să fie mai profundă, poate chiar timp de doi ani”.  

Vicepreședintele Camerei Deputaților a amintit că PNL a mai traversat o perioadă îndelungată în afara guvernării: „Partidul Național Liberal a mai fost în opoziție timp de cinci ani, între 2014 și 2019”.

Întrebat dacă PNL intră la „post și rugăciune timp de doi ani pentru că austeritatea este rea, Cozma a precizat că referirile sale nu au are legătură cu măsurile economice sau cu austeritatea, ci cu reformarea internă a partidului.

„Nu mă refeream la austeritate, ci la ceea ce trebuie să facem în interiorul Partidului Național Liberal. Nouă ne va face bine această perioadă.

Eu mă simt bine în opoziție și cred că aveam nevoie de ea. Am ajuns parlamentar în 2020 și, de atunci, am fost permanent la putere. Am simțit o presiune foarte mare. Cred că trebuia să intrăm în opoziție mai demult și să ne desprindem de PSD încă de acum patru ani”, a spus Cozma.

Deputatul a recunoscut că liberalii ar fi trebuit să se desprindă de social-democrați cu mult înainte În opinia sa, apropierea de PSD și compromisurile făcute în ultimii ani au contribuit la erodarea partidului:

„Compromisurile ne-au adus în această situație. Am încercat să atragem electoratul PSD prin majorări și tot felul de beneficii, în speranța că vom câștiga voturi”.

PNL nu exclude o colaborare cu AUR dacă va fi nevoie

Întrebat dacă PNL ar putea colabora cu AUR în afara unei moțiuni de cenzură, Cozma nu a exclus această  posibilitate:

„Este complicat să mă pronunț acum, pentru că aș putea genera anumite știri. În prezent, nu există o asemenea intenție. AUR are propriul drum, iar Partidul Național Liberal îl are pe al său. Spre deosebire de PSD, noi nu am afirmat categoric, așa cum a făcut domnul Grindeanu, că nu vom colabora niciodată cu AUR. Ulterior, am văzut PSD și AUR semnând împreună documente și dărâmând un guvern. Au colaborat și în Parlament, inclusiv pentru numirea conducerii televiziunii publice și pentru adoptarea unor legi”.

Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, reia apelul pentru colegii din PNL: „Nu aș vrea să dăm guvernarea în brațele PSD”

Vicepreședintele Camerei Deputaților a adăugat: 

„Nu exclud o colaborare cu AUR. De ce aș face-o? Atât timp cât un partid a ajuns în Parlament prin votul românilor, trebuie să-l luăm ca atare. Dacă respectăm fiecare român, trebuie să respectăm și reprezentanții pe care i-a trimis în Parlament”.

În ce condiții ar putea exista o eventuală colaborare cu AUR

Liberalul a precizat însă că există limite clare ale unei posibile astfel de colaborări.

„Desigur, există teme pe care nu le putem susține. Nu vom susține niciodată interesele Rusiei, de exemplu. Direcția noastră este clară: proeuropeană, prooccidentală și transatlantică. Avem principii de la care nu ne abatem. Există însă și teme importante asupra cărora am putea avea aceeași poziție. Alegerea primarilor în două tururi este un exemplu. Dacă și AUR susține această idee, de ce să nu discutăm cu reprezentanții săi?”, a întrebat retoric Adrian Cozma.

Cozma, despre posibilitatea ca Bolojan să fie candidatul PNL la prezidențiale: „Doamne-ajută!”

Vicepreședintele Camerei Deputaților afirmă că PNL intră într-o nouă etapă politică, odată cu trecerea în opoziție, și îl indică pe Ilie Bolojan drept favorit pentru o viitoare candidatură la alegerile prezidențiale.

Întrebat dacă actualul lider liberal ar putea fi candidatul partidului la Cotroceni în cazul în care nu vor exista alegeri anticipate, Cozma a răspuns fără ezitare:

„Doamne-ajută să fie și ne dorim asta și da, cred”.

Cozma: „Poate vom vedea colegi care se simt mai bine cu Partidul Social Democrat. E posibil acest lucru”

Potrivit vicepreședintelui Camerei Deputaților, trecerea în opoziție impune o reașezare a Partidului Național Liberal și nu a exclus posibilitatea ca unii liberali să aleagă să plece către PSD.

Întrebat ce urmează pentru PNL, inclusiv dacă va exista un congres și o recalibrare a partidului, Cozma a spus că își dorește „un PNL care să-și înțeleagă rolul istoric ca un partid responsabil” și a subliniat că noua poziționare trebuie asumată fără echivoc.

„Suntem în opoziție. Partidul Național Liberal este în opoziție. Poate vom vedea colegi care se simt mai bine cu Partidul Social Democrat, e posibil acest lucru. Nu e prima oară și nici nu e ultima oară când se întâmplă”, a afirmat liberalul.

Întrebat, concret, dacă există riscul ca membri ai unor grupări interne să părăsească PNL pentru a fi susținuți de PSD la viitoarele alegeri, Cozma a admis că există colegi care nu se regăsesc în actuala direcție a partidului.

Bolojan, la plecarea din Guvern. „Se poate guverna și fără minciună”. Diana Buzoianu spune că a deblocat reforme

„Poate sunt unii colegi care nu se simt bine în momentul de față sau poate nu pot urma o anumită direcție. Eu cel puțin am încredere că este linia corectă”, a declarat acesta.

Vicepreședintele Camerei Deputaților a sugerat însă că tensiunile interne s-ar putea calma după discuții cu conducerea partidului.

„În zilele acestea, săptămânile acestea, poate unii colegi se vor așeza la masă cu președintele, vor discuta și eu cred că își vor schimba optica în ceea ce privește președintele PNL”, a spus Cozma.

Întrebat dacă puterea ar putea atrage liberali oferindu-le funcții, Cozma a răspuns:

„Nu cred că are ce să le dea PSD în momentul de față”.

Chestionat, concret în legătură cu funcțiile de cele de secretar de stat, Cozma a răspuns că asemenea încercări nu sunt excluse.

„Probabil vor fi astfel de situații”, a afirmat el.

Totuși, deputatul consideră că PSD are puțin spațiu de manevră pentru a recompensa eventualii noi veniți.

„Cred că locurile de parlamentar pentru următoarele alegeri la PSD nu vor fi suficiente pentru cei care sunt astăzi în PSD, darămite să mai dea locuri și altora”, a spus liberalul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
digi24.ro
image
Șefa unui magazin din Spania, concediată după 8 ani pentru că ascundea produse la reducere ca să le cumpere. Ce a decis instanța
stirileprotv.ro
image
A apărut personajul care susține că a pus capul de PORC în fața casei lui Marius Lulea. S-a filmat și și-a postat mărturia pe Facebook. Cum își justifică gestul
gandul.ro
image
Cutremur la Prefectura Capitalei! Șeful instituției demisionează după numirea lui Marian Neacșu
mediafax.ro
image
Mihai Stoica a dezvăluit ce a vorbit cu Florinel Coman despre transferul la FCSB. „Depinde de el”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Traian Băsescu desființează PSD: „Sunt maeștri în a destabiliza țara și specialiști în a crea crize”. Ce soartă îi prevede Guvernului Niculescu
libertatea.ro
image
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
”Dumnezeu mi-a cerut să demisionez”. A ajuns la ZERO și a mărturisit: ”Am făcut milioane, am pierdut totul”
digisport.ro
image
Horoscop joi, 22 octombrie 2026. Berbecii descoperă noi oportunități financiare, iar Racii atrag câștiguri neașteptate
click.ro
image
Cu cât ar trebui să crească pensiile în 2027, dacă se respectă legea actuală. Calcule pentru majorarea cu rata inflației
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Fructul rezistent la secetă care a devenit o mină de aur pentru un fermier. Îi aduce câştiguri de 185.000 €/an
observatornews.ro
image
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
cancan.ro
image
Impozitul pe pensiile militare ar putea fi restituit în 2 ani. Ce pot face ceilalți pensionari „civili”?
newsweek.ro
image
Imaginie geniale: Gigi Becali a ieșit la shopping cu Luțu și mini-Luțu! Au cumpărat un cuier și scaune cu „blană de oaie” pentru biserică
prosport.ro
image
Cu ce avere pleacă Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului. Ce salariu avea şi ce are acum în conturi
playtech.ro
image
Sandu Boc, în lacrimi la 8 ani de la moartea lui Ilie Balaci: „S-ar fi bătut la Balonul de Aur. Ăsta a fost ghinionul lui”
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
digisport.ro
image
Romee Strijd, supărată că nu a defilat pentru Victoria’s Secret: „Nu mi-a plăcut cum am fost tratată”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată fiica Dianei Șoșoacă. Thais s-a transformat într-o domnișoară superbă, ce i-a urat mama ei în ziua în care a împlinit 14 ani
romaniatv.net
image
Dezăluirile lui Băsescu despre Nicușor Dan! Anunțul fostului președinte după ce a trecut Guvernul Niculescu
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Smiley, dezvăluiri despre casa de la munte și rolul Ginei Pistol: „Eu sunt ceva rău”. Ce spune despre fiica lor și filmul cu Pavel Bartoș
click.ro
image
Florin Ristei, imagini tandre alături de iubita sa. Ce schimbare a făcut artistul de când este într-o relație cu Ramona
click.ro
image
Actorul român cu care și-ar dori să joace Adela Popescu: „Poți să ai surprize, plăcute și neplăcute”
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Cary Grant și Sophia Loren, Profimedia (1) jpg
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar
okmagazine.ro
Șanțuri paralele în Misrah Ghar il-Kbir, Malta
Care este originea misterioaselor șanțuri paralele din Malta?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ramona de la Clejani se mărită! Pe Viorica și Ioniță de la Clejani nu-i invită la chef: „Ultima întâlnire cu el m-a adus în stare de spital”
image
Smiley, dezvăluiri despre casa de la munte și rolul Ginei Pistol: „Eu sunt ceva rău”. Ce spune despre fiica lor și filmul cu Pavel Bartoș

OK! Magazine

image
Cum a ajuns apropiata lui Trump, soția magnatului Dell, să fie bănuită că e extraterestră? Așa arăta Susan în 2008