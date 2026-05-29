Grindeanu, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați: „Miruță să lase declarațiile politice și să se ocupe de înzestrarea Armatei”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 29 mai, că România „are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă”, în contextul în care, cu câteva ore mai devreme, o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din municipiul Galați.

„România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare anti-dronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează, fără echivoc, incapacitatea țării noastre de a se apăra de astfel de atacuri punctuale”, a transmis președintele Camerei Deputaților.

Grindeanu îi cere ministrului Apărării, Radu Miruță, să iasă „din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate – chiar dacă este demis- de înzestrarea Armatei Române cu echipamente și sisteme eficiente.”

„Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii miniștrii demiși o creează țării noastre. România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști!”

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Ministerul Apărării spune că drona rusească de tip Geran 2 a explodat complet la impact în Galați, iar două persoane rănite au fost duse la spital. Instituția condamnă ferm Rusia și afirmă că incidentul reprezintă o amenințare la adresa securității regionale, a cetățenilor români și a NATO.

MAE: „Acest incident reprezintă o escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federației Ruse”

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) califică drept o escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federației Ruse incidentul produs la Galați, unde o dronă a căzut pe un bloc de locuințe și a explodat.

„O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România la Galati cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor iar clădirea a fost evacuată.

Avioane şi un elicopter aparținând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele ruseşti. Acest incident reprezintă o escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federației Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional şi a spațiului său aerian”, anunță vineri dimineaţă MAE.