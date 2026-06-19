Traian Băsescu, apel la calm în PNL: „Dacă liberalii și-ar reduce temperatura, ar trebui să sprijine trecerea guvernului”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a făcut apel la temperarea tensiunilor politice și la susținerea formării și funcționării guvernului, în contextul negocierilor aflate în desfășurare la nivel politic și crizei politice prin care trece țara noastră.

Băsescu a transmis un mesaj direct către Partidul Național Liberal, subliniind că prioritatea ar trebui să fie stabilitatea guvernamentală și accesarea fondurilor europene.

„Dacă liberalii și-ar reduce temperatura și ar veni la o temperatură normală, ar trebui să sprijine trecerea guvernului, măcar și de dragul celor șapte-zece miliarde pe care le avem de încasat până în luna august de la Uniunea Europeană”, a declarat fostul șef al statului, vineri, la Digi24.

Critici la adresa lui Ilie Bolojan

Traian Băsescu a comentat și dinamica internă din PNL, sugerând că unele decizii sunt influențate de calcule politice legate de viitoarele alegeri.

„Bolojan s-a așezat în postura de candidat la prezidențiale mult prea devreme și concentrează tot efortul PNL-ului în această direcție. Deci, practic, el nu are în vedere prioritățile țării, are în vedere prioritățile campaniei lui, ceea ce este în neregulă”, a afirmat Băsescu.

Declarația vine în contextul în care Ilie Bolojan și-a anunțat candidatura pentru șefia partidului.

Clarificări despre Nicușor Dan

Fostul președinte a făcut referiri și la actualul context politic, precizând că nu dorește să fie perceput ca un consilier al președintelui Nicușor Dan.

„Nu vreau să par consultantul lui Nicușor Dan… în viața mea am discutat o singură dată, trei minute… Deci nu vreau să par a fi consultantul dânsului, nu ne cunoaștem, nu ne consultăm unul pe altul și nici nu o să-i dau o consultație publică”, a mai spus Băsescu.

PNL se pregătește de congresul extraordinar de duminică, unde actualul lider Ilie Bolojan și-a anunțat candidatura la conducerea partidului.

În paralel, și premierului desemnat Adrian Veștea a anunțat intrarea în cursa pentru șefia partidului și a pledat pentru o schimbare de direcție în interiorul PNL.