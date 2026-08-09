Ministrul Alexandru Nazare, întrebat dacă acceptă funcția de premier. Răspunsul oferit

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat duminică, 9 august, că România are nevoie cât mai curând de un guvern stabil.

Întrebat dacă ar accepta funcția de premier în cazul în care președintele i-ar cere acest lucru, Nazare a evitat un răspuns direct.

„Eu n-aș vrea să conectăm cele două momente cu această posibilă desemnare. În privința agențiilor n-am făcut decât să-mi fac treaba, împreună cu echipele din Ministerul Finanțelor, din BNR, cu susținerea primului ministru și a președintelui Dan. Am trecut împreună peste aceste etape”, a declarat Alexandru Nazare, duminică, la România TV, potrivit Mediafax.

„A fost un moment critic cu agenția Fitch și bineînțeles că ne-au ajutat datele din execuția bugetară. Avem cu 28 de miliarde mai puțin deficit față de anul trecut și acest lucru se întâmplă cu niște investiții crescute la șase luni. Deci, practic, avem un plus de 9 miliarde la investiții și un deficit mai mic cu 28 de miliarde. Iar acesta este meritul tuturor celor care au contribuit la această execuție bugetară. Vorbesc de absolut toți ordonatorii de credite pentru că a fost un efort foarte important de a diminua risipa și de a raționaliza cheltuielile astfel încât să ajungem în acest moment”, a spus Nazare.

„România are nevoie de un guvern stabil cât mai curând”

Întrebat direct dacă a discutat cu Nicușor Dan despre posibilitatea de a deveni premier, Nazare a spus că astfel de negocieri trebuie purtate între partide.

„Eu cred că aceste discuții au loc între partide și trebuie să aibă loc între partide, în ideea că România are nevoie de un guvern stabil cât mai curând”, a precizat ministrul Finanțelor.

Nazare a subliniat că necesitatea unui guvern stabil a fost semnalată și de agențiile de rating, legând formarea unui nou Executiv de rectificarea bugetară și de elaborarea bugetului pentru anul viitor.

„Avem nevoie de un guvern stabil pentru a avea o rectificare cât mai rapid făcută, undeva în septembrie-octombrie, și a lucra la proiectul de buget pentru anul 2027. Discuțiile au loc între partide și cu președintele. În momentul în care vor evolua aceste discuții, le vom comenta. Dar în acest moment nu sunt în situația de a comenta asupra unor discuții care încă nu au avut loc”, a afirmat Alexandru Nazare.

Nazare, favorit pe Polymarket pentru funcția de premier

Alexandru Nazare este în prezent favoritul participanților de pe Polymarket pentru funcția de premier al României. Duminică, ministrul Finanțelor era cotat cu 47,9% șanse, față de 18,6% pentru Sorin Grindeanu.

Și Crin Antonescu, candidatul comun al PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din 2025, a declarat sâmbătă seară că îl vede premier pe Nazare.

„Pot să vă spun și pe cine aș fi desemnat. (…) Pe cine ar fi trebuit să desemneze, în opinia mea, evident, domnul Nicușor Dan de trei luni de zile și pe cine, dacă totuși vrea să termine criza asta în mod onorabil și cu o soluție de guvernare, ar trebui să-l numească la următoarea numire, și anume pe Alexandru Nazare”, a spus Antonescu.