Val de demisii la AUR Sibiu. Lidera Tineretului părăsește partidul: „Nu vă lăsați călcați în picioare!”

După demisia liderului AUR Sibiu, Sebastian Suciu, și Heidi Schromm, o altă voce cunoscută din organizația locală, a anunțat că părăsește partidul. Plecările vin pe fondul tensiunilor interne și al acuzațiilor privind „compromisuri politice” și „dictatură de partid”.

La doar o zi după demisia liderului AUR Sibiu, Sebastian Suciu, o altă plecare importantă zdruncină filiala județeană. Heidi Schromm, președinta Organizației de Tineret AUR Sibiu, a anunțat că demisionează atât din funcție, cât și din partid, în semn de solidaritate cu fostul președinte al filialei.

„Din solidaritate față de domnul Sebastian Suciu, președintele filialei AUR Sibiu, care și-a anunțat ieri demisia din funcție, am decis să îmi depun, la rândul meu, demisia din calitatea de președinte al Organizației de Tineret AUR Sibiu. Totodată, îmi anunț demisia și din cadrul partidului AUR”, a scris Heidi Schromm pe pagina sa de Facebook.

Ea a explicat că decizia vine după mai mulți ani de activitate intensă în cadrul filialei și a subliniat munca depusă pentru a dezvolta organizația de tineret: „Când am preluat organizația, era doar o mână de oameni plini de entuziasm și dorință de implicare. În timp, am reușit să adun 270 de tineri care împărtășesc aceleași idei, valori și principii. Prin implicare, perseverență și muncă, am reușit să ne menținem în top 3 la nivel național între filialele de tineret AUR — o performanță de care sunt cu adevărat mândră.”

Schromm i-a mulțumit lui Sebastian Suciu pentru sprijinul constant și a transmis un mesaj de încurajare către colegii săi: „Sunt oameni cu caracter și coloană vertebrală, care au demonstrat prin fapte ce înseamnă spiritul de echipă și unitate. Doresc tuturor mult succes în continuare și nu vă lăsați călcați în picioare!”

În același mesaj, tânăra politiciană l-a menționat și pe Marius Matei, un alt membru care a ales să demisioneze „din același spirit de solidaritate”.

Demisia lui Heidi Schromm vine imediat după cea a lui Sebastian Suciu, care a acuzat public „blaturi politice” și „compromisuri impuse” de la centru, publicând mesajul „Opriți dictatura!” pe pagina sa de Facebook.

Fostul lider AUR Sibiu a reamintit că a construit filiala de la zero, încă din 2020, și a susținut că plecarea sa este un gest de integritate politică: „Această schimbare nu vine dintr-o simplă alegere interioară, ci din curajul de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri.”

În postarea devenită virală, mai mulți membri și simpatizanți AUR au comentat decizia lui Schromm, exprimându-și nemulțumirea față de direcția actuală a formațiunii. „Ai luat singura decizie corectă într-o situație în care machiavelismul politic și-a arătat adevărata față. Nu este normal ca interesul material al unor lideri centrali să primeze în fața celor care au muncit real pentru filială”, a scris unul dintre următorii săi, Tudor Popa.

Reacțiile venite în spațiul public au fost împărțite. Unii foști colegi i-au urat succes și au apreciat gestul ca pe o dovadă de demnitate, în timp ce alți simpatizanți AUR au acuzat „trădări” și „jocuri de culise”.

Atât Sebastian Suciu, cât și Heidi Schromm nu au anunțat deocamdată dacă intenționează să se alăture unei alte formațiuni politice. Plecările lor vin însă într-un moment delicat pentru AUR, care a pierdut mai mulți lideri locali în ultimele luni, pe fondul acuzațiilor de centralizare excesivă și lipsă de transparență în luarea deciziilor.