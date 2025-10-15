Dezbateri tensionate în Senat la legea AUR privind combaterea pornografiei. Senatorul Ninel Peia a jignit-o pe Ruxandra Deaconu (USR) cu o afirmație legată de paracetamol și autism. USR cere sancționarea lui Peia pentru „atac la cel mai abject nivel” și limbaj contrar eticii parlamentare.

Sursă video: USR

Ședința Senatului de miercuri, 15 octombrie, s-a transformat într-un schimb dur de replici între parlamentari, în timpul dezbaterii proiectului de lege privind prevenirea și combaterea pornografiei, inițiat de AUR. Momentul tensionat a pornit după ce senatoarea USR Ruxandra Deaconu a criticat propunerea legislativă, afirmând că aceasta ar crea „un filtru național centralizat” și ar restrânge nejustificat libertatea adulților.

Replica senatoarei USR

Ruxandra Deaconu a explicat de la tribuna Senatului că propunerea AUR merge „dincolo de protecția minorilor” și ar putea transforma accesul la conținutul online într-un proces controlat de stat.

„Legea franceză caută echilibrul între protecția minorilor și libertatea adulților. Propunerea voastră vrea blocarea totală a conținutului până la o solicitare explicită, cu verificare nominală și păstrarea datelor timp de 5 ani. Este o abordare comparabilă cu un filtru național centralizat, nu doar un mecanism de vârstă. Cum de nouă nu ne-a trecut prin cap să blocăm toate aberațiile suveraniste și să cerem o cerere scrisă pentru acces la discursurile de misticism și putinism ale lui guru Georgescu?”, a spus Deaconu.

Derapajul lui Ninel Peia

Declarațiile senatoarei USR au provocat reacția dură a senatorului Ninel Peia, membru al grupului PACE-„Întâi România”, fost reprezentant al SOS România. De la microfonul plenului, Peia a făcut o afirmație jignitoare, aluzie la o teorie falsă despre paracetamol și autism.

„Doamna Ruxandra Deaconu, am impresia că atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cu dumneavoastră a fost foarte răcită. Și din această cauză cred că a luat prea mult paracetamol, dimineața, la prânz și seara”, a spus Ninel Peia, stârnind reacții imediat din sală.

Reacția USR: „Atac la cel mai abject nivel”

Senatorul USR Ștefan Pălărie a intervenit imediat și a cerut sancționarea colegului său pentru „comportament incalificabil”.

„Există o limită morală, o limită de etică și o limită umană. Ce a făcut Ninel Peia este un atac la cel mai abject nivel. Trebuie sancționat obligatoriu. Un astfel de limbaj nu are ce căuta într-un Parlament al unui stat democratic”, a spus Pălărie.

Președintele de ședință a intervenit și el, cerând senatorilor „să respecte sala plenului” și avertizând că la următoarea abatere vor fi aplicate sancțiuni disciplinare.

După incident, USR a transmis un comunicat prin care cere conducerii Senatului să îl sancționeze de urgență pe Ninel Peia.

„Senatorul Peia a folosit un limbaj ofensator și a propagat indirect, de la tribuna Senatului, teoria falsă potrivit căreia autismul ar fi cauzat de administrarea paracetamolului în timpul sarcinii. Violența de limbaj nu are ce căuta în Parlament. Trebuie oprite tentativele de a normaliza astfel de comportamente”, a transmis formațiunea.

Cum arată legea propusă de AUR

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea pornografiei prevede:

Blocarea implicită a accesului la conținut sexual explicit de către furnizorii de internet, cu deblocare doar prin cerere explicită de la utilizator adult. Acces doar prin conturi verificate nominal, cu interdicție totală pentru minori. Obligații clare pentru furnizorii de conținut privind verificarea vârstei și auditarea sistemelor de protecție. Sancțiuni progresive pentru nerespectarea regulilor, până la suspendarea activității.

Senatoarea AUR Niculina Stelea a declarat că inițiativa nu are motivații religioase, ci „se bazează pe studii medicale și sociologice” și vizează „protejarea minorilor de expunerea facilă la conținut pornografic”.

Votul din Senat

Proiectul de lege a fost respins cu 72 de voturi împotrivă, 45 pentru și o abținere.

USR solicită acum conducerii Senatului să trimită cazul Ninel Peia spre analiză Comisiei juridice și să aplice sancțiunile prevăzute de regulament. Partidul insistă ca măsurile luate să fie făcute publice, pentru a garanta respectul față de instituția Parlamentului.