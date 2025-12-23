Colind filmat în Biserica Sfinții Arhangheli cu Ovidiu Lipan Țăndărică și cu preotul Alin Mazăre

Un moment de liniște, rugăciune și lumină a fost oferit publicului prin lansarea recentă a unui colind cu profundă încărcătură spirituală, realizat de Preotul Alin Mazăre, alături de muzicianul Ovidiu Lipan Țăndărică, pianista Miriam Alice Vultur, soprana Paula Crișan și violonistul Radu Herze.

Proiectul a fost coordonat muzical și artistic de Ovidiu Lipan Țăndărică, care a conceput acest demers ca pe o întâlnire sinceră între muzică și rugăciune, într-un spațiu sacru, cu respect profund față de tradiția colindului românesc și față de valorile creștine autentice.

Colindul a fost realizat cu binecuvântarea Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, fiind gândit ca un dar muzical dedicat Nașterii Domnului și tuturor celor care prețuiesc credința, tradiția și comuniunea sufletească.

Videoclipul a fost filmat în Biserica Sfinții Arhangheli, într-un decor tradițional, cu o estetică sobră și luminoasă, care susține mesajul de pace, reculegere și întoarcere către esențial. Spațiul sacru devine astfel parte integrantă a mesajului artistic, amplificând emoția și autenticitatea momentului.

Producătorul proiectului este Radu Groza, inițiator al acestui demers artistic realizat din dorința de a oferi publicului un reper de liniște și sens, într-o perioadă în care nevoia de regăsire interioară este mai prezentă ca oricând.

„Acest colind s-a născut dintr-o nevoie de liniște și adevăr interior. L-am gândit ca pe o rugăciune spusă prin muzică, într-un timp în care oamenii au tot mai multă nevoie de pace și de sens.

Coordonarea muzical-artistică a acestui proiect a fost pentru mine o responsabilitate profundă, pentru că ne-am dorit să păstrăm curăția colindului românesc și respectul față de spațiul sacru în care a fost rostit. Nu este un act artistic obișnuit, ci un dar – pentru Nașterea Domnului și pentru toți cei care cred în puterea credinței, a tradiției și a comuniunii dintre oameni”, a spus Ovidiu Lipan Țăndărică.

Colindul și videoclipul sunt disponibile pe canalele oficiale ale artiștilor, ca o invitație la reculegere, pace interioară și bucuria împărtășită a Sărbătorilor de Crăciun.