Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
Încă o demisie importantă în AUR. Sebastian Suciu acuză blaturi politice: „Opriţi dictatura!"

Președintele organizației AUR Sibiu, Sebastian Suciu, și-a anunțat demisia atât din funcția de conducere, cât și din partid. Fostul parlamentar invocă drept motiv refuzul de a accepta „compromisuri politice impuse”.

Mesajul transmis de Sebastian Suciu odată cu demisia. FOTO: Facebook/Sebastian Suciu
Mesajul transmis de Sebastian Suciu odată cu demisia. FOTO: Facebook/Sebastian Suciu

Partidul AUR se confruntă cu o nouă plecare din rândul liderilor săi locali. Sebastian Suciu, președintele organizației AUR Sibiu, a anunțat luni, 13 octombrie, că demisionează atât din funcția de conducere, cât și din calitatea de membru al partidului.

 „Începând de azi, 13.10.2025, demisionez din funcția de Președinte al Filialei AUR Sibiu și din calitatea de membru al partidului”, a scris Suciu într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, alături de o fotografie cu un mesaj extrem de sugestiv:  „Opriţi dictatura!".

Sebastian Suciu este unul dintre liderii importanţi ai partidului condus de George Simion, el fiind cel care a înfiinţat filiala de la Sibiu, lucru pe care ţine să-l reamintească în contextul deciziei de a demisiona.

 „Am construit filiala de la zero din 2020 cu 10 membri, misiunea a fost una complexă și plină de provocări. A fost nevoie de competență și viziune, dar mai ales de sacrificii personale, financiare și profesionale. Am dat la o parte confortul propriu, am neglijat familia, am renunțat la timpul liber, pentru a transforma un proiect curat în realitate, o datorie pe care mi-am asumat-o alături de oameni onești, dedicați și profund implicați”, a declarat Suciu, completând: „Am reușit să transform filiala într-o structură activă, respectată, prezentă în viața publică locală. Din 2020 și până în prezent am reușit să câștigăm 4 consilieri județeni, 2 municipali, 87 locali și un viceprimar”.

În postarea sa, fostul lider AUR spune că decizia de a pleca din AUR vine ca urmare a unor principii personale de integritate politică.

„Decizia de a mă retrage nu este una ușoară și nici lipsită de semnificații. Am obținut rezultatele bune prin munca depusă alături de o echipă dedicată. Rămân cu satisfacția că mi-am făcut datoria cu demnitate și profesionalism, în tot acest timp, în care am pus pe primul loc echipa, principiile și oamenii care au crezut sincer în acest proiect”, a scris Sebastian Suciu.

„Această schimbare nu vine dintr-o simplă alegere interioară, ci mai degrabă este consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice impuse, acestea din urmă fiind sursa tuturor problemelor din județ și din toată țara!

Rămân cu fruntea sus, fără blaturi politice, dovadă fiind o filială consolidată, un colectiv unit și un drum deschis spre continuarea construcției autentice, fără compromisuri”, a conchis fostul președinte AUR Sibiu.

Demisia lui Sebastian Suciu vine pe fondul unor tensiuni interne în AUR, care a mai pierdut în ultimele luni și alți lideri județeni.

