Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
Sergiu Mihalcea demisionează din AUR şi îl acuză pe Simion că a transformat partidul într-o „panaramă”: „A vândut toți votanții AUR”

Publicat:

Sergiu Mihalcea, fost candidat AUR la Senat în județul Ilfov, și-a anunțat demisia din partid și retragerea din viața politică, nu înainte de a-l acuza pe liderul George Simion de „trădare” și de transformarea partidului într-o „panaramă politică”.

Sergiu Mihalcea şi-a anunţat demisia din AUR. FOTO: Facebook
Sergiu Mihalcea şi-a anunţat demisia din AUR. FOTO: Facebook

Duminică, 21 septembrie, Sergiu Mihalcea a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care își anunță oficial plecarea din partid. Fostul candidat pe listele AUR pentru alegerile parlamentare, care câștigase mandatul de senator în Ilfov la alegerile din 2024, dar nu a intrat în Parlament din cauza redistribuirii, îi aduce acuzaţii grave liderului George Simion.

„Anunț ieșirea din partidul A.U.R. și delimitarea totală față de dl. George Simion”, a scris Mihalcea, explicând că motivele țin în primul rând de lipsa de loialitate a liderului AUR.

„Eu am câștigat, spre uimirea multora, locul de Senator în Ilfov prin votul masiv și neașteptat al oamenilor. Cel care m-a vândut, pe mine și pe toți votanții AUR din Ilfov, a fost chiar George Simion. Așa a ajuns în Senat candidata USR.

«Redistribuirea mandatelor pentru Parlament» este ocazia sistemului securistic de a discredita votul oamenilor. Antonie Iorgovan, părintele Constituției României, a spus întotdeauna că redistribuirea este păstrată doar ca sefii de partide să își impună interese personale.

În loc să apere ceea ce a câștigat un om asemenea mie, care a câștigat în fieful Ilfov, dl. Simion a tăcut și m-a trădat! Așa cum a tăcut și când presa m-a făcut pe nedrept pro-rus, eu având pregătire în totalitate NATO!

Așa cum nu a făcut nimic când am dus cu succes campania în apărarea ,,Institutului Cantacuzino” și a vaccinurilor românești, în fața mafiei militare PNL. Nu l-a intersat nici atunci când am apărat recuperarea casei în care a fost închis Mihail Eminescu”, a scris fostul candidat la alegerile parlamentare.

AUR, transformat într-o „panaramă”

Totodată, Sergiu Mihalcea critică și modul în care George Simion a gestionat campania pentru alegerile prezidențiale, acuzându-l că a „pactizat cu adversarul”.

„Pactizarea cu adversarul în campania Alegerilor Prezidențiale.

 Dl. Nicușor Dan a avut în dl. George Simion cel mai puternic agent electoral. Probabil, din cauza patimilor santajabile, din cauza incapacității politice ori din cauza nebuniei falsului succes de unul singur, candidatul pe care l-am susținut a pierdut alegerile trădând întreaga mișcare suveranistă!

ÎN ROMÂNIA NU A AVUT LOC NICIO LOVITURĂ DE STAT. În 2024, A AVUT LOC O LOVITURĂ DE TEATRU”, mai scrie el.

Fostul candidat susține că direcția actuală a AUR este una „ridicolă și lipsită de principii”.

Aglutinarea de imaginea dlui Călin Georgescu și pelteaua falsei lupte pentru libertate o consider cu un cuvânt românesc obiectiv: o panaramă! Nu vreau să fac parte din așa ceva, nici măcar indirect.

În plus, sunt împotriva unui spectacol ridicol folosind credința și patriotismul!”, a anunţat Sergiu Mihalcea.

El a criticat și deciziile parlamentare ale partidului, pe care le consideră doar „circ pentru camerele de luat vederi”.

Mimarea opoziției. Dau doar un exemplu: la învestirea Guvernului Bolojan, liderul AUR a solicitat să iasă toți parlamentarii AUR din Sala de Plen. Aceasta nu este atitudine de politician matur sau responsabil! Acest circ îl faci dacă ți-e frică de votul propriilor parlamentari care ar fi votat și împotriva directivei tale! Prin astfel de heirupisme, istoria nu a consemnat că un număr foarte mare de parlamentari și-a dat vot negativ, ci să s-a făcut show pentru niște camere de luat vederi”, consideră Sergiu Mihalcea.

Propagandă sterilă

O altă mare nemulţumire se referă la „direcția propagandei pe care o impune dl. George Simion cazului Charlie Kirk”.

„Doar cine nu urmărește ce se petrece în media din Statele Unite poate achesa la așa ceva!

S-a demonstrat în SUA că Charlie Kirk era sponsorizat de către miliardarii din jurul premierului israelian. Se petrece o falie gravă în politica americană! Tragedia morții sau execuției lui Charlie Kirk trebuie tratată de un politician român responsabil cu înțelepciune.

Nu să impui României, politica externă a unui stat străin prin declarații și atitudini extremiste în baza ,,luptei pentru apărarea libertății” ! Cu așa ceva nu pot să fiu de acord și nu vreau să am legătură!”, îşi arată el indignarea.

Iese nu doar din AUR, ci şi din politică

Mihalcea a încheiat mesajul mulțumind colegilor pe care îi apreciază, dar subliniind că vrea să se delimiteze complet de George Simion și de actuala linie a partidului:

„Mulțumesc tuturor foștilor colegi de-acum din A.U.R.! Aprecierea mea rămâne față de personalitățile cu un bun caracter, bune intenții și bună pregătire profesională!

Ies din politică, din acest tip de politică, pentru a rămâne o voce echilibrată și liberă, așa cum am fost și înainte de a intra în politică! Am fost rugat timp de un an jumătate să accept să intru alături de AUR. Eu nu am bătut la ușa nimănui!

Un singur gând, la final. Nu poți să lupți pentru libertate, când nu te manifești ca persoană liberă, oriunde ești. În familie, în patrie, în credință! La partid, la serviciu sau pe stradă!

Viața merge înainte!”, şi-a încheiat Sergiu Mihalcea postarea pe Facebook.

Politică

