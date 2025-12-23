Cum a ajuns Fire Point un pariu strategic pentru Kiev. Povestea celei mai enigmatice companii de apărare din Ucraina

Fire Point, o companie ucraineană relativ tânără din industria de apărare, a devenit în doar câțiva ani unul dintre principalii furnizori de drone de atac cu rază lungă de acțiune pentru armata ucraineană. În același timp, ascensiunea sa rapidă, finanțarea masivă și ambițiile din domeniul rachetelor au atras atenția, dar și controverse.

O producție discretă, în spații aglomerate

Vizita la unitățile de producție ale Fire Point este strict controlată. Jurnaliștii au fost transportați între locații cu ochii acoperiți, iar timpul petrecut în fabrici a fost limitat. Potrivit directoarei tehnice, Irina Tereh, doar o mică parte din capacitățile reale ale companiei a putut fi prezentată.

În contrast cu imaginile promoționale, producția dronelor FP-1 are loc în spații înghesuite, unde carcasele sunt stivuite inclusiv pe coridoare, iar angajații lucrează foarte aproape unii de alții. Componentele sunt asamblate rapid, testate, demontate și expediate, urmând ca în câteva zile să ajungă pe front.

Potrivit Statului Major al Ucrainei, FP-1 este în prezent principalul vector ucrainean de atac la distanță mare, iar producția urmează să ajungă la sute de unități pe zi.

Filosofia „ieftin și în masă”

Dronele sunt realizate din materiale simple, ușor de găsit în viața civilă. Strategia Fire Point este de a produce armament ieftin, în cantități mari, fără a depinde excesiv de specialiști foarte rari sau de lanțuri tehnologice sofisticate.

În doar trei ani, compania nu s-a limitat la asamblarea dronelor. A dezvoltat propriile motoare, antene CRPA pentru protecția navigației împotriva războiului electronic, combustibil de rachetă, acceleratoare de lansare și chiar utilaje industriale. În paralel, Fire Point a început să lucreze la rachete de mari dimensiuni și la motoarele acestora.

Creștere rapidă, finanțată inclusiv din Occident

Fire Point a beneficiat semnificativ de sprijin financiar extern. Contractele pentru FP-1 sunt finanțate prin așa-numitul „model danez”, care permite statelor occidentale să plătească direct pentru armele produse în Ucraina. Germania, Marea Britanie și Țările de Jos au anunțat public astfel de finanțări.

Autoritățile ucrainene au promovat activ compania în discuțiile cu partenerii occidentali, iar Fire Point a devenit una dintre firmele prezentate în mod repetat delegațiilor străine.

De la discreție la expunere publică

Mult timp, Fire Point a fost una dintre cele mai închise companii private din sectorul de apărare. Situația s-a schimbat brusc după apariția unor suspiciuni de legături indirecte cu un personaj central într-un dosar de corupție din sectorul energetic.

Deși nu există dovezi directe ale unor legături ilegale, compania a fost nevoită să iasă public, să organizeze conferințe de presă de lungă durată și să răspundă acuzațiilor. Fire Point a cerut inclusiv corectarea unor articole de presă internaționale pe care le-a considerat inexacte.

De la drone la rachete

Fire Point este cunoscută mai ales pentru dronele „deep strike”, folosite pentru lovituri pe teritoriul Rusiei. Deși doar o mică parte ajung la țintă, acestea forțează Rusia să investească resurse considerabile în apărarea infrastructurii critice.

Compania a atras însă atenția și prin prezentarea rachetei FP-5 „Flamingo”, un proiect ambițios, conceput după aceleași principii: tehnologie simplă, cost redus și producție potențial mare. Racheta are o încărcătură foarte mare, dar folosește motoare sovietice reutilizate și un sistem de navigație relativ de bază.

Specialiștii avertizează că racheta este încă experimentală, vizibilă pentru radarele rusești și departe de a fi un „game changer”. Reprezentanții armatei ucrainene au confirmat că proiectul se află într-o fază incipientă de testare.

Întrebări fără răspuns clar

Succesul rapid al Fire Point, contractele de sute de milioane de dolari și sprijinul politic consistent au generat întrebări despre criteriile de selecție și nivelul de control. Oficialii implicați în achiziții susțin însă că firma livrează la timp, are capacități reale de producție și nu există plângeri oficiale privind calitatea produselor.

Fire Point intenționează să își extindă activitatea în Europa, inclusiv prin construirea unei fabrici de combustibil pentru rachete în Danemarca, și să deschidă parțial designul FP-1 pentru alți producători ucraineni.

Un test pentru industria de apărare a Ucrainei

Cazul Fire Point ilustrează atât potențialul, cât și vulnerabilitățile industriei de apărare ucrainene aflate în plin război. Echilibrul dintre viteză, eficiență, transparență și control rămâne fragil.

Pentru Ucraina și partenerii săi occidentali, miza este ca investițiile masive în armament să se traducă în avantaje reale pe câmpul de luptă, fără ca dezvoltarea militară să fie subminată de scandaluri politice sau de lipsa de supraveghere.