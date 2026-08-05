 Președintele Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru | adevarul.ro
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Președintele Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru

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Președintele Nicușor Dan a publicat miercuri, 5 august, declarația de avere a partenerei sale, Mirabela Grădinaru, document care prezintă bunurile, veniturile și conturile bancare ale acesteia.

Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan/FOTO: Profimedia
Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan/FOTO: Profimedia

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”, a transmis șeful statului pe X.

Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru deține un teren intravilan de 1.152 mp în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, cumpărat în 2021.

În 2025, Mirabela Grădinaru a moștenit cote din mai multe terenuri din comuna Zăpodeni, județul Vaslui, inclusiv terenuri intravilane și extravilane, precum și o vie. Tot în același an, a moștenit de la tatăl său o cotă dintr-un teren intravilan situat în municipiul Vaslui.

Tot în 2025, partenera președintelui a moștenit o cotă dintr-o casă de locuit cu suprafața de 69 mp din municipiul Vaslui, de la tatăl său, precum și o cotă dintr-o casă de 84 mp din comuna Zăpodeni, județul Vaslui, moștenită de la bunici. 

Aceasta deține și două autoturisme cumpărate, un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra fabricat în 1992.

Potrivit declarației de avere, Mirabela Grădinaru are două conturi curente, deschise la ING Bank și Banca Transilvania, ambele fără sold disponibil în prezent.

Totodată, Mirabela Grădinaru a acordat un împrumut de 116.563 de lei Asociației S.O.S. Orașul, cu sediul în Cluj-Napoca. Potrivit declarației de interese, aceasta deține funcția de președinte al organizației.

Ea mai deține acțiuni Renault, prin programul de acționariat destinat angajaților, evaluate la aproximativ 4.000 de euro.

Documentul mai arată că aceasta are două credite la ING Bank, unul în valoare de 50.000 de lei, contractat în 2021 și scadent în 2026, și un altul de 1.760,18 lei, scadent tot în 2026.

Pe parcursul anului 2025, Mirabela Grădinaru a încasat un salariu total de 158.360 de lei de la Automobile-Dacia SA. În același an, cei doi copii ai familiei au primit alocații de câte 3.504 lei fiecare.

Declarația de avere a lui Nicușor Dan are 33 de pagini

La finalul lunii iunie, președintele Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Documentul de 33 de pagini arată averea și o parte din creditorii președintelui din campania prezidențială din 2025.

În declarația de avere din iunie 2026, Nicușor Dan – președinte al României – arată că nu deține în proprietate o casă, dar are în posesie următoarele:

  • un teren intravilan de 7.460 m² în localitatea Predeal (județul Brașov), achiziționat în anul 2007.
  • o mașină Citroen fabricată în 1986
  • cont la BCR, deschis în 2007 – 37.121 ron
  • un cont la Banca Transilvaniei, deschis în 2025 – 1.248.092 ron 
  • un cont la Banca Transilvaniei, deschis în 2025, în euro – 167 euro
  • un cont la Salt Bank – 0 ron

Nicușor Dan declară că l-a împrumutat pe Gabriel Istrate cu suma de 20.000 de euro și arată că are 3 credite contractate în 2007, 2012 și 2022, potrivit Mediafax.

  • Un credit de 100.000 de euro trebuie să-l returneze Garanti Bank până în 2032.
  • Un credit contractat de la Gențiana Dănilă – de 27.000 de euro – trebuie să-l returneze până în 2028
  • Un credit contractat de la Claudia Dan – de 25.000 de euro – trebuie să-l returneze până în 2028

Declarația de avere a lui Nicușor Dan include și lista celor 387 de persoane fizice care au donat pentru campania sa prezidențială din 2025, dintre care 206 au solicitat confidențialitatea identității. Printre cei mai mari donatori se numără oamenii de afaceri Florin Talpeș și Dan Ostahie, cu câte 810.000 de lei, Aurel Iancu, cu 500.000 de lei, și Ana Maria Mihai, cu 250.000 de lei.

Documentul arată și că Autoritatea Electorală Permanentă i-a rambursat aproape 60 de milioane de lei reprezentând cheltuieli electorale, iar veniturile sale din 2025 au fost de 127.146 de lei de la Primăria Capitalei și 93.567 de lei din indemnizația de președinte.

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