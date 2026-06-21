„Vă îmbătați cu apă rece”. Petrișor Peiu susține că nu există suficiente voturi pentru guvernul Veștea: „Îmi pare rău că PSD își minte alegătorii în halul acesta”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că formațiunea pe care o reprezintă nu va acorda niciun vot pentru învestirea guvernului condus de premierul desemnat Adrian Veștea și acuză PSD că induce în eroare electoratul.

„Mă îndoiesc că poate cineva să voteze acest guvern împotriva voinței partidului. Vă îmbătați cu apă rece. Nu va fi niciun vot de la AUR pentru Guvernul Veștea. Îmi pare rău că PSD își minte alegătorii în halul acesta, spunând că există voturi pentru învestirea Guvernului Veștea. Eu vă spun că nu vor fi voturi pentru Guvernul Veștea”, a declarat Petrișor Peiu, la Antena3.

Liderul senatorilor AUR a afirmat că, în opinia sa, singura soluție pentru depășirea actualei crize politice este organizarea de alegeri anticipate.

„Parlamentarii AUR își doresc alegeri anticipate”, a mai spus Peiu.

Veștea are pregătită lista viitorului Cabinet

Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea are deja finalizată lista miniștrilor care ar urma să facă parte din viitorul Guvern, potrivit unor surse politice. Documentul de lucru include nume propuse pentru portofolii-cheie și ar urma să fie depus oficial în cursul zilei de luni.

Programul de guvernare propus de Adrian Veștea are 68 de pagini și cuprinde principalele priorități ale viitorului Cabinet. Întrebat despre calendarul procedurilor parlamentare, premierul desemnat a declarat că „rămâne totul pentru luni, la ora 11”.

În timp ce PSD a anunțat că va susține guvernul Veștea la votul de învestitură, PNL, USR și UDMR au transmis că nu vor vota executivul în forma actuală, ceea ce complică semnificativ șansele de obținere a unei majorități parlamentare.