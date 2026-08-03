 „Nu am obosit”. Băiatul de 13 ani care merge pe jos de la Chișinău la București a ajuns în România. Oamenii l-au întâmpinat cu apă și mâncare | adevarul.ro
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Video „Nu am obosit”. Băiatul de 13 ani care merge pe jos de la Chișinău la București a ajuns în România. Oamenii l-au întâmpinat cu apă și mâncare

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După trei zile de mers pe jos, Cristian Busuioc, băiatul de 13 ani care a pornit din Chișinău spre București, a trecut Prutul și a ajuns în România. Adolescentul afirmă că se simte foarte bine, merge chiar mai repede decât și-a propus și speră să ajungă în Piața Unirii pe 14 august.

Cristian Busuioc vrea să ajungă pe jos de la Chișinău la București
Cristian Busuioc unește simbolic Chișinăul și Bucureștiul mergând pe jos Foto: Instagram

Plecarea lui Cristian a avut loc pe 1 august, în cadrul unui proiect simbolic intitulat „Două capitale, o singură dorință”, prin care își propune să lege, pas cu pas, Chișinăul de București. Dacă își va respecta ritmul stabilit, adolescentul va ajunge în Piața Unirii din București pe 14 august.

La trecerea frontierei, Cristian spune că a avut parte de o surpriză plăcută. Polițiștii de frontieră din Vama Albița au înțeles semnificația demersului său și i-au permis să traverseze pe jos Podul de Flori, astfel încât să nu fie nevoit să întrerupă traseul pe care și l-a propus.

La scurt timp după intrarea în România, adolescentul a ajuns în Huși, unde s-a oprit pentru câteva momente înainte de a porni spre următoarea etapă a călătoriei.

Adolescentul spune că sprijinul primit din partea oamenilor l-a impresionat cel mai mult. De-a lungul traseului, mai multe persoane au ieșit în întâmpinarea lui, l-au însoțit pe anumite porțiuni de drum și i-au oferit apă și mâncare, gesturi care i-au dat energie să continue.

„Mă simt foarte bine. Nu am obosit. Până la Huși a fost un drum bun. Vremea este bună. A fost emoționant faptul că, de-a lungul traseului, m-au întâmpinat oameni care au mers cu mine câțiva kilometri, iar unii mi-au adus mâncare și apă. Cel puțin până aici a fost o experiență foarte frumoasă și sper să fie tot așa și de aici până la București. Pot să spun că nu am obosit, mă hidratez constant și cred că merg chiar un pic mai repede decât mi-am propus. Oricum, pe 14 august voi ajunge la București, în Piața Unirii, unde sper să fie, de asemenea, susținători ai demersului meu”, a declarat Cristian Busuioc pentru Vremea Nouă.

Cristian Busuioc și-a propus să parcurgă zilnic între 35 și 40 de kilometri. După Huși, traseul său continuă pe Drumul European 581, prin Crasna, Bârlad și Tutova, urmând ca, în aproximativ două săptămâni de la plecare, să ajungă în București.

Prin această inițiativă, băiatul dorește să transmită un mesaj de apropiere între Republica Moldova și România, alegând să unească simbolic cele două capitale prin propriul efort, pas cu pas.

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