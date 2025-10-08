Marcel Ciolacu, pregătit să candideze la președinția Consiliului Județean Buzău. Ce spune despre o candidatură comună PNL-USR la Primăria Capitalei

Marcel Ciolacu a anunțat că este pregătit să candideze la președinția Consiliului Județean Buzău, dacă PSD îl susține.

„Dacă vor fi alegeri, eu candidez la Buzău. Merg la Consiliul Județean, nu am nicio problemă. Am avut întâlnire și cu primarii de la Buzău. Dacă organizația va fi de acord, eu o să candidez. Eu sunt pregătit să candidez în cazul în care se anunță alegeri”, a transmis Ciolacu.

În privința alegerilor de la Primăria Capitalei, Ciolacu a spus că PSD-ul va refuza cu vehemență să mai facă parte din coaliția de guvernare dacă PNL și USR vor propune un candidat comun.

„În momentul în care trei partide, care sunt la guvernare, două dintre ele se unesc împotriva celuilalt partid aflat la guvernare, va trebui luată o decizie. Nu am vorbit nici cu Bolojan nici cu Fritz. Nu mai poți continua o coaliție cu un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei. Atunci PSD-ul ce face? Își pune candidat comun cu AUR-ul? Spre ce ne îndreptăm? E o abordare greșită”, a spus Ciolacu.

În schimb, fostul președinte PSD vede o variantă bună ca actuala coaliție să aibă un singur candidat PSD-PNL-USR la Primăria Căpitalei.